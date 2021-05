Αθλητικά

Βαριά ήττα για τους Μπακς

Προβληματισμένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την ήττα των Μιλγοούκι Μπακς.

Μεγάλη ευκαιρία να πιάσουν το Μπρούκλιν στη δεύτερη θέση της Ανατολής έχασαν οι Μπακς που γνώρισαν βαριά ήττα στο Σαν Αντόνιο από τους Σπερς με 146-125. Τα ελάφια έχουν ρεκόρ 43-25 και παραμένουν στην τρίτη θέση της ανατολικής περιφέρειας ενώ οι Σπερς με ρεκόρ 33-35 καταλαμβάνουν την 10η και τελευταία θέση των play-in.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους (11/14 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/7 βολές), 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλοί ήταν οι Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ με 23 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 3 πόντους (0/1 δίποντο, 3/4 βολές) και 2 κλεψίματα σε 7 λεπτά συμμετοχής.

Σε ό,τι αφορά στους Σπερς έγιναν η δεύτερη ομάδα στην ιστορία της λίγκας, μετά το Πόρτλαντ το 1983, με έξι παίκτες με τουλάχιστον 19 πόντους σε έναν αγώνα. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με 23 πόντους, ο Ντεζούντε Μάρεϊ είχε 21 πόντους, από 20 πόντους είχαν οι Κέλντον Τζόνσον και Πάτι Μιλς ενώ από 19 πόντους σημείωσαν οι Ρούντι Γκέι και Λόνι Γουόκερ.

Τέσσερις αγώνες απομένουν για τους Μπακς στην κανονική περίοδο. Μάτζικ εντός (ξημερώματα 12ης Μαΐου), Πέισερς εκτός (ξημερώματα 14ης Μαΐου), Χιτ εντός (βράδυ 15ης Μαΐου), Μπουλς εκτός (βράδυ 16ης Μαΐου) και στη συνέχεια τα playoffs.

Ο «Giannis», που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 πόντους, εμφανίστηκε προβληματισμένος και υποστήριξε πως οι Μπακς έχουν μπροστά τους τέσσερις αγώνες στην κανονική περίοδο προκειμένου να μπουν σε ρυθμούς playoffs.

Πιο συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο δήλωσε:

«Προφανώς δεν κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα. Δεν μαρκάραμε καλά και οι Σπερς έβαζαν σουτ, οπότε ήταν ένας συνδυασμός δικής μας κακής άμυνας και δικής τους καλής επίθεσης.

Δεν τους το κάναμε αρκετά δύσκολο. Θέλαμε να είμαστε εκεί, αλλά δεν ήμασταν. Έβαλαν σουτ, τρίποντα, από μέση απόσταση, έβαλαν πολλά λέι-απ σε κατάσταση Πικ εν Ρολ.

Πρέπει να έχουμε περισσότερη ενέργεια και να βγάλουμε περισσότερη χαρά σε άμυνα και επίθεση».

Για το πώς αισθάνεται τόνισε:

«Νιώθω υπέροχα σε προσωπικό επίπεδο. Η ομάδα είναι καλά, είμαστε σε καλό σημείο, απλώς πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Έχουμε τέσσερις αγώνες μπροστά μας για να βρούμε ρυθμό. Πρέπει να χτίσουμε καλές συνήθειες στους 4 τελευταίους αγώνες της κανονικής περιόδου, αλλά είμαστε σε καλό σημείο».

Για το λόγο της ήττας είπε:

«Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Χάναμε με μεγάλη διαφορά και πάνω που σημειώναμε κάποιο καλάθι για να βρούμε ρυθμό, οι Σπερς έβαζαν ένα σουτ στην άλλη πλευρά του παρκέ. Πρέπει να τους απονείμουμε τα εύσημα, έπαιξαν σπουδαία, κυκλοφόρησαν την μπάλα, έβαλαν σουτ.

Πρέπει να βελτιωθούμε. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν θα πάνε όπως θες, αλλά πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς και να ακολουθείς το πλάνο σου για να βρεις τρόπο να νικήσεις. Οι Σπερς έκαναν σπουδαία δουλειά. Έβαζαν σουτ, είχαν καλές συνεργασίες, είχαν αρκετά εύκολα λέι-απ, έπαιξαν καλά».

“We have 4 games to get our rhythm going. We’re in a good place.” pic.twitter.com/OWWa1hUb2V — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 11, 2021

