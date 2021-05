Life

Ο Εισαγγελέας αποφασίζει αν θα ασκηθεί δίωξη σε γνωστό ηθοποιό για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για γνωστό κωμικό ηθοποιό, σε βάρος του οποίου έχουν γίνει καταγγελίες για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται πλέον μια από τις έρευνες της εισαγγελίας για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στο χώρο του θεάτρου.

Ο εισαγγελέας Κώστας Σπυρόπουλος θα αποφασίσει μέσα στο επόμενο διάστημα για τον αν θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης ή όχι σε βάρος γνωστού ηθοποιού, ύστερα από τις καταγγελίες από τρεις γυναίκες για διάπραξη κακουργηματικών κατηγοριών.

Ο εισαγγελέας, που διενεργεί την εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό #metoo, εκτός από τις καταθέσεις των τριών γυναικών, έχει λάβει και το υπόμνημα παροχής εξηγήσεων που έχει καταθέσει ενώπιον του ο δημοφιλής ηθοποιός. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες με το υπόμνημά του ο ηθοποιός αρνείται όσα του προσάπτουν οι τρεις γυναίκες περί σεξουαλικής κακοποίησης τους.

Ο εισαγγελέας αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, θα αποφασίσει αν θα ασκήσει δίωξη κατά του ηθοποιού ή θα θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Σε περίπτωση πάντως που ασκηθεί ποινική δίωξη, η δικογραφία με τις καταγγελίες κατά του ηθοποιού θα διαβιβαστεί σε ανακριτή, ο οποίος και θα καλέσει τον ηθοποιό σε απολογία.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απολογίας, ο ανακριτής μαζί με τον εισαγγελέα θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Μαϊμού” αστυνομικός εξαπατούσε κόσμο -Έκλεινε ραντεβού πίσω από τη ΓΑΔΑ

Kurt Cobain: Το FBI δημοσιεύει επιστολές για το θάνατό του

Κορονοϊός: Καθολικός εμβολιασμός στα νησιά