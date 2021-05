Πολιτική

Κορονοϊός: Καθολικός εμβολιασμός στα νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι ανακοινώσεις για τον εμβολιασμό στα νησιά, ενόψει του ανοίγματος του τουρισμού.

Στις 11:30 είναι προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία θα συμμετάσχει και ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους με θέμα τον καθολικό εμβολιασμό σε όλα τα νησιά άνω των 10.000 κατοίκων.

Η κυβέρνηση στοχεύει να μετατρέψει άμεσα τα νησιά σε covid-free προορισμούς και γι’ αυτό θα προχωρήσει σε καθολικό εμβολιασμών των νησιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εμβολιασμός σε όλα τα νησιά, εκτός Κρήτης, θα ξεκινήσει άμεσα, καθώς ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τις 25 Ιουνίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εμβολιασμοί στα νησιά στους πολίτες άνω των 18 ετών θα γίνει με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnshon & Johnshon.

Στη σύσκεψη εκτός από τον κ.Θεμιστοκλέους θα συμμετέχουν ακόμα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, περιφεριάρχες, αλλά και οι δήμαρχοι των νησιών.