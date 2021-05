Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο και η επίδραση στα ζώδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Προβλέψεις για όλα τα ζώδια έκανε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» η Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, η νέα Σελήνη, που πραγματοποιείται σήμερα στο ζώδιο του Ταύρου και θα έχει επίδραση σε όλα τα ζώδια, φέρνει νέα ξεκινήματα τόσο σε οικονομικά ζητήματα, όσο και σε προσωπικά.

Δείτε και ακούστε την Λίτσα Πατέρα με τις αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας:

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Κορονοπάρτι με εκατοντάδες άτομα και ποτά (εικόνες)

NASA: Το OSIRIS-Rex επιστρέφει στην Γη με πολύτιμο φορτίο (βίντεο)

Γιώργος Λιάγκας: Τι αποκάλυψε μετά το εμβόλιο που έκανε (βίντεο)