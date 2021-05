Life

“Παρουσιάστε!”: Σκορδάς κι ο Γούλας ξανά στα “μαχαίρια” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άφθονο γέλιο θα χαρίσει στους τηλεθεατές απόψε το νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν, τον καλύτερο τους εαυτό, για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Πάρτε μια γεύση από νέο αποψινό επεισόδιο στις 21.00

Ο Καρυπίδης κι η Βαρκάρη ξυπνάνε στο ίδιο κρεβάτι. Χωρίς ανάμνηση απ' το προηγούμενο βράδυ, αλλά βέβαιοι ότι τα πράγματα ξέφυγαν μεταξύ τους, πασχίζουν να συγκαλύψουν το μεγάλο "κακό" απ' τον Μέγα και την Φραντζέσκα. Την ίδια ώρα, κανείς δεν πιστεύει ότι ο Δαλέκας κατάφερε να "ρίξει" την Καψάλη. Και παρά τις προσπάθειές του να πείσει τους πάντες ότι κάποιος φαντάρος ήρθε κοντά με ανώτερη, όλοι νομίζουν ότι αναφέρεται στον Καρυπίδη και την Βαρκάρη... Ο Σκορδάς κι ο Γούλας, για άλλη μια φορά στα μαχαίρια, πανηγυρίζουν για τον επικείμενο "χωρισμό" των στρατοπέδων. Η Γλυκερία όμως αναβιώνει το τραύμα του διαζυγίου των γονιών της και προσπαθεί να κρατήσει τον "γάμο" μεταξύ των διοικητών ζωντανό. Και ενώ εκείνη πασχίζει να κρατήσει τους πάντες ενωμένους, ο Καρυπίδης κι η Βαρκάρη ετοιμάζονται άθελά τους να τα διαλύσουν όλα…

#Parousiaste

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Πέθανε νεογέννητο που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Γιώργος Λιάγκας: Τι αποκάλυψε μετά το εμβόλιο που έκανε (βίντεο)

NASA: Το OSIRIS-Rex επιστρέφει στην Γη με πολύτιμο φορτίο (βίντεο)

Gallery