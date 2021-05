Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: νέα πίστωση σε δικαιούχους

Πότε θα καταβληθεί το ποσό σε εργαζόμενους η σύμβαση των οποίων είχε τεθεί σε αναστολή τον Απρίλιο.

Καταβάλλεται σήμερα, 11 Μαΐου 2021, η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 472.899 δικαιούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 221.272.878,00 ευρώ από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικονομικού έτους 2021, για 472.899 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν αναλυτικά σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνός Απριλίου 2021.

