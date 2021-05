Life

Kurt Cobain: Το FBI δημοσιεύει επιστολές για το θάνατό του

Για ασαφείς λόγους το FBI δίνει στη δημοσιότητα τις επιστολές που σχετίζονται με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή των Nirvana.

Το FBI δημοσιοποίησε αρχεία που περιέχουν επιστολές, οι οποίες συνδέονται με τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν.

Ο αρχηγός των Nirvana πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε στις 5 Απριλίου 1994.

Οι επιστολές στα αρχεία, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του E! News, σχετίζονται με τη δημόσια αμφιβολία σχετικά με τις περιστάσεις γύρω από τον θάνατο του Κομπέιν.

«Αγαπητέ ενδιαφερόμενε, πιστεύω ότι μπορεί να έχει διαπραχθεί μεγάλη αδικία στην περίπτωση του Κερτ Κομπέιν» έγραψε ένας ανώνυμος αποστολέας σε email που στάλθηκε στο γραφείο του FBI στο Σιάτλ το 2013.

«Η επίσημη ιστορία από το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ είναι ότι αφαίρεσε τη ζωή του, ωστόσο υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και αντιφάσεις σε αυτό» συνεχίζει.

«Αισθάνομαι… ότι πληροφορίες έχουν αγνοηθεί και αποσιωπηθεί για πολύ καιρό από την αστυνομία του Σιάτλ και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σας γράφω με την ελπίδα ότι θα βοηθήσετε να ασκηθεί πίεση για επανεξέταση του θανάτου του Κομπέιν. Εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο θα ήθελαν να δουν τις αντιφάσεις γύρω από τον θάνατο να ξεκαθαρίζονται μια για πάντα. Είναι λυπηρό να πιστεύουμε ότι μια τέτοια αδικία μπορεί να επιτραπεί στις ΗΠΑ» σημειώνει.

Ένα άλλο γράμμα από το 2007 αναφέρει: «Αγαπητοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ, σας γράφω για τον λόγο ότι, θέλω μόνο να αποδοθεί δικαιοσύνη… και για άλλους που αγαπούσαν αυτόν τον άνθρωπο όσο και εγώ. Αυτός ο άντρας ήταν ο Κερτ Κομπέιν, που ανήκε σε μια μπάντα που ονομάζεται Nirvana και έχει γίνει αποδεκτή η αλήθεια ότι αυτοκτόνησε».

Ο αποστολέας εκφράζει φόβους ότι ο δολοφόνος του Κομπέιν είναι ακόμα εκεί έξω και τώρα, λόγω της σπουδής του αστυνομικού τμήματος και έχει την ευκαιρία να πάρει και άλλα θύματα.

Το αρχείο περιλάμβανε επίσης δύο πανομοιότυπες απαντήσεις του FBI σε δύο επιστολές του 2006 θαυμαστών του Κομπέιν.

«Η επιστολή σας… προς το FBI που εκφράζει την πεποίθησή σας ότι δολοφονήθηκε ο Κερτ Κομπέιν, μου προωθήθηκε για απάντηση» αναφέρει. «Κατανοούμε την ανησυχία σας ότι ο κ. Κομπέιν μπορεί να ήταν θύμα ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες για ανθρωποκτονίες εμπίπτουν γενικά στη δικαιοδοσία των κρατικών και τοπικών αρχών».

Στην απάντηση διευκρινίζεται: «Προκειμένου το FBI να ξεκινήσει έρευνα για τυχόν καταγγελίες που λαμβάνουμε, πρέπει να παρουσιαστούν συγκεκριμένα γεγονότα που να δείχνουν ότι έχει σημειωθεί παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου εντός της ερευνητικής μας δικαιοδοσίας. Με βάση τις πληροφορίες που παρείχατε, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου εντός της ερευνητικής δικαιοδοσίας του FBI. Δεν μπορούμε, συνεπώς, να αναλάβουμε ερευνητική δράση σε αυτήν την περίπτωση».

Επιπλέον, τα αρχεία περιλαμβάνουν απόσπασμα ενός φαξ που στάλθηκε από την εταιρεία παραγωγής πίσω από το «Unsolved Mysteries».

Το 1997, η σειρά παρουσίασε ένα επεισόδιο με επίκεντρο τον θάνατο του Κομπέιν.

Σύμφωνα με τον Ε! News, το έγγραφο αναφέρει ότι «ο ιδιωτικός ανακριτής και πρώην αναπληρωτής του Σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες» Τομ Γκραντ «διαφωνεί έντονα» ότι ο τραγουδιστής αφαίρεσε τη ζωή του και «πιστεύει ότι βρήκε μια σειρά αντιφάσεων, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων σχετικά με το υποτιθέμενο σημείωμα αυτοκτονίας».

Ο Γκραντ αργότερα εμφανίστηκε στο επεισόδιο «Cobain» της σειράς «Unsolved Mysteries».

Σύμφωνα με τον Rolling Stone, το οποίο πρώτο αναφέρθηκε στα έγγραφα, το FBI δεν έχει διευκρινίσει τον λόγο για τον οποίο δημοσιοποίησε τώρα τα αρχεία.