Εμβόλιο AstraZeneca: Η ΕΕ πρόθυμη για παράταση τριών μηνών υπό προϋποθέσεις

Τι δήλωσε δικηγόρος που εκπροσωπεί την ΕΕ κατά την έναρξη διαδικασίας δεύτερης αγωγής της Κομισιόν κατά της εταιρείας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι διατεθειμένη να δεχθεί την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου της με την AstraZeneca μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου, με καθυστέρηση τριών μηνών σε σχέση με τα συμπεφωνημένα, υπό τον όρο ότι η φαρμακευτική εταιρεία θα παραδώσει 120 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της κατά της covid μέχρι το τέλος του Ιουνίου, δήλωσε σήμερα δικηγόρος που εκπροσωπεί την ΕΕ ενώπιον βελγικού δικαστηρίου κατά την έναρξη διαδικασίας δεύτερης αγωγής της Κομισιόν κατά της εταιρείας για την καθυστέρηση στις παραδόσεις της προς την ΕΕ.

Η αγωγή έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και ακολουθεί την κατάθεση μιας πρώτης αγωγής τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της οποίας θα επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση να επιδιώξει επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην εταιρεία.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ενωση ζήτησε σήμερα από το δικαστήριο την επιδίκαση συμβολικής αποζημίωσης ύψους 1 ευρώ για παραβίαση όρων συμβολαίου εκ μέρους της AstraZeneca.

Ο συνήγορος της AstraZeneca διαμαρτυρήθηκε για την εκκίνηση από την Κομισιόν και δεύτερης αγωγής με το δεδομένο ότι μόλις έχει εκκινήσει η πρώτη.

Η AstraZeneca είχε αρχικά συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ενωση για την παράδοση 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων μέχρι τα τέλη του Ιουνίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει παραδώσει παρά 50 εκατομμύρια.

Ο συνήγορος της ΕΕ δήλωσε στο βελγικό δικαστήριο ότι η Ενωση είναι έτοιμη να αποδεχθεί την παράδοση των 300 εκατομμυρίων δόσεων που προβλέπει το συμβόλαιο μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου, υπό τον όρο ότι η εταιρεία θα παραδώσει 120 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Ο συνήγορος της AstraZeneca δήλωσε στον δικαστή ότι η εταιρεία «ελπίζει» να παραδώσει 100 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

