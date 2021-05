Κοινωνία

Κηφισιά: Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 15χρονης. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 15χρονης που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Κηφισιάς στις 15 Απριλίου.

Όπως ενημέρωσε σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» «η περιπέτεια της Ιωάννα Γ., 15 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Ιωάννα Γ. βρέθηκε στην περιοχή της Κηφισιάς και είναι καλά στην υγεία της».

««To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Ιωάννα Γ. και τους ανθρώπους που είναι δίπλα της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

