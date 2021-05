Πολιτική

Κορονοϊός - Πελώνη: Η χώρα δεν μπορεί να μείνει κλειστή για πάντα

Πώς θα γίνει η άρση των περιορισμών. Επιτάχυνση των εμβολιασμών το τελευταίο διάστημα. Ανακοινώσεις για τα νησιά.

«Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή για μια σειρά από ζητήματα. Για τον τρόπο με τον οποίο θα αρθούν οι υπερτοπικές μετακινήσεις, για την πιθανότητα διεύρυνσης του ωραρίου και για το click inside για το πώς θα γίνουν όλα αυτά. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει κλειστή για πάντα», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, σε συνέντευξή της στον Ρ/Σ «ΘΕΜΑ 104,6». Η κ. Πελώνη ανέφερε ότι πάμε σε σταδιακά ανοίγματα με μεγάλη προσοχή, με κανόνες, με αυστηρή επιτήρηση, με το πρόσθετο εργαλείο των self test, που έχει ήδη ενταχθεί στην επανεκκίνηση δραστηριοτήτων.

«Προφανώς, επιτηρούμε και αξιολογούμε τα επιδημιολογικά στοιχεία κάθε στιγμή. Είμαστε σε μία καλή, σταθερή φάση αυτή τη στιγμή, για να το κάνουμε και πάντα βέβαια προσέχουμε. Ο στόχος είναι να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Αυτό εξαρτάται και από όλους εμάς. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και να χαλαρώνουμε. Και φυσικά, όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί με τους ρυθμούς αυτούς και επιταχύνονται, τόσο πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια μπορούμε να πάμε σε μία νέα κανονικότητα», υπογράμμισε.





Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς, τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά όσους έχουν πλήρως εμβολιαστεί και πάνω από τον μέσο όρο των ανά ημέρα εμβολιασμών ανά 100 κατοίκους.

«Φοβάμαι πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε ένα αφήγημα καταστροφολογίας -σαν να εύχεται την καταστροφή- το οποίο προσπαθεί να επιβεβαιώσει κάθε φορά και δεν του βγαίνει. Δυστυχώς γι' αυτόν, αλλά ευτυχώς για τη χώρα», συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως υπάρχει επιτάχυνση των εμβολιασμών το τελευταίο διάστημα. «Είμαστε περίπου στους 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Ανοίξαμε πάρα πολλές ηλικιακές ομάδες. Και σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις, που αφορούν τους εμβολιασμούς στα νησιά. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε και τις υπόλοιπες ομάδες τον Ιούνιο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε πως όσο θα προχωράει ο εμβολιασμός τόσο μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας θα αποκτάμε. «Υπάρχουν όμως μεγάλοι δείκτες αβεβαιότητας και η πορεία εξαρτάται και από όλους εμάς. Όσο προχωρά, ωστόσο, ο εμβολιασμός τόσο θα μπορέσουμε να αφήνουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Θα πρέπει, ωστόσο, να προσέχουμε, να μην εφησυχάζουμε. Το εμβόλιο είναι μια ασπίδα, είναι ένα δώρο. Πρέπει όλοι να δεχτούμε αυτό το δώρο», επισήμανε.

Επιπρόσθετα, ανέφερε πως η συζήτηση περί προνομίων έχει ανοίξει σε επιστημονικό σε ιατρικό επίπεδο, τόσο από αμερικανικούς όσο και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που ήδη προχωρούν σε οδηγίες που αφορούν μέτρα για όσους έχουν εμβολιαστεί. «Είναι μια συζήτηση που έρχεται αναπόφευκτα, μια συζήτηση που θα γίνει. Κανονιστικά όμως δεν μπορεί να ανοίξει, όσο δεν έχει δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες να εμβολιαστούν», ξεκαθάρισε.





