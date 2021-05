Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Θρήνος για την νεαρή μητέρα (εικόνες)

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο με την τραγωδία που ζει ο νέος άνδρας, που έχασε τη γυναίκα του μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν άγνωστοι εισέβαλλαν στο σπίτι νεαρού ζευγαριού, στα Γλυκά Νερά.

Οι τρεις δράστες, σύμφωνα με τα πρώτα λόγια του σοκαρισμένου 32χρονου συζύγου, μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας στις 4:30 περίπου τα ξημερώματα. Όταν ο σκύλος του σπιτιού άρχισε να γαβγίζει, τον σκότωσαν, ενώ ο σύζυγος κατέβηκε να δει τι συμβαίνει.

Οι δράστες έδεσαν σε μια καρέκλα τον άνδρα, πιλότο στο επάγγελμα και ανέβηκαν στον πάνω όροφο όπου η 20χρονη σύζυγός, του βρισκόταν με το 11 μηνών μωρό τους.

Την βασάνισαν, ζητώντας της χρήματα, ενώ το μωρό έκλαιγε και τελικά την σκότωσαν δίπλα στην κούνια του μωρού της.

Οι δράστες άρπαξαν χρηματικό ποσό, ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ και κοσμήματα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο σύζυγος κατάφερε να καλέσει την Αστυνομία, ενώ το σκυλί βρέθηκε κρεμασμένο στα κάγκελα του σπιτιού.

Το μωρό είναι καλά, ενώ ο 32χρονος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

