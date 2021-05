Πάνια σε Σκορδά: Δεν θα ερχόμουν στην εκπομπή αν με έπαιρνες εσύ (βίντεο)

Life

Η παρουσιάστρια βρέθηκε απέναντι από την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα και με αφοπλιστική ειλικρίνεια, εξήγησε γιατί πήρε την απόφαση να εμφανιστεί στην εκπομπή τους.

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε, το μεσημέρι της Τρίτης, η Αννίτα Πάνια στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η παρουσιάστρια βρέθηκε απέναντι από την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα και με αφοπλιστική ειλικρίνεια, εξήγησε, μεταξύ άλλων, γιατί πήρε την απόφαση να εμφανιστεί στην εκπομπή τους.

«Γιατί δίνω σήμερα συνέντευξη; Θα σας πω την αλήθεια. Σήμερα δίνω γιατί έρχομαι σε ένα πρωινό πρόγραμμα που βεβαίως μου είστε συμπαθείς και οι δύο, σέβομαι και τα χρόνια που δουλεύετε και γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει αρχισυντάκτρια ένα αγαπημένο μου πρόσωπο που είναι η Χρύσα Ζορκάδη», είπε η Αννίτα Πάνια.

«Είσαι δύσκολη. Εγώ αν σε έπαιρνα τηλέφωνο να έρθεις στην εκπομπή, δεν ξέρω τι θα μου έλεγες», αναρωτήθηκε η Φαίη Σκορδά και η Αννίτα Πάνια απάντησε αυθόρμητα:

«Δεν θα ερχόμουν αν με έπαιρνες εσύ, για να είμαι ειλικρινής, ούτε αν με έπαιρνε ο Γιώργος και το λέω με ειλικρίνεια του σεβασμού προς εσένα γιατί ξέρω ότι είστε παιδιά ακομπλεξάριστα. Η Χρύσα είναι πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, έχω περάσει αρκετά χρόνια καλής τηλεόρασης. Την ίδια στιγμή είμαι εδώ που μου είστε συμπαθείς και οι δύο».

