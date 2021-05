Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μπόλονι: Επίσημο το “διαζύγιο”

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή. Ο αντικαταστάτης του.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα την Τρίτη (11/05) τη λύση της συνεργασίας της με τον Λάζλο Μπόλονι και τον άμεσο βοηθό του Σεργκέι Κουζνιέτσοφ, γνωστοποιώντας πως στα δυο τελευταία επίσημα παιχνίδια της σεζόν (9η και 10η αγωνιστική των πλέι-οφ) στον πάγκο της ομάδας θα καθίσει ως υπηρεσιακός τεχνικός, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Λάζλο Μπόλονι και το βοηθό του, Σεργκέι Κουζνιέτσοφ. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια.

Προπονητής του Παναθηναϊκού στους εναπομείναντες αγώνες της τρέχουσας περιόδου θα είναι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, ο οποίος καθοδήγησε την ομάδα και στο παιχνίδι της 18ης Οκτωβρίου 2020 κόντρα στον ΟΦΗ».

