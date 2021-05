Αθλητικά

Μεγάλα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τελικός Κυπέλλου στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα οι αγώνες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λέστερ, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Λειψία-Ντόρτμουντ στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Θυμίζει Σαββατοκύριακο το μεσοβδόμαδο πρόγραμμα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελλα.

Στη Super League θα διεξαχθεί η προτελευταία αγωνιστική των play off. Εμβόλιμη αγωνιστική θα γίνει στη Serie Α και τη La Liga. Μεγάλα παιχνίδια έχει το πρόγραμμα στην Premier League, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δίνει δύο αγώνες, απόψε με τη Λέστερ και την Πέμπτη με τη Λίβερπουλ.

Στη Γερμανία, την Πέμπτη στον τελικό του κυπέλλου στο Βερολίνο, θα αναμετρηθούν η Λειψία και η Ντόρτμουντ και στη Γαλλία, αύριο και μεθαύριο, θα γίνουν οι 2 ημιτελικοί.

Οι προσφορές στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Φουλ δράση σε όλη την Ευρώπη και πολλές προσφορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Οι αγώνες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λέστερ (σήμερα, 20:00), Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (αύριο, 19:30) και Λειψία-Ντόρτμουντ (Πέμπτη, 21:45) παίζονται με ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Σε όλα τα παιχνίδια της Premier League και των play off της Super League προσφέρονται οι «Πόντοι Αξιολόγησης».

Τρεις προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι προωθητικές ενέργειες, «Επιστροφή Στοιχήματος», «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Η «Επιστροφή Στοιχήματος» προσφέρεται στους αγώνες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λέστερ, Άρης-Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Τσέλσι-Άρσεναλ, Λειψία-Ντόρτμουντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ.

Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως την Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.

Δεν βρίσκεις το στοίχημα που θέλεις; Bet Wish και έγινε!

Το Πάμε Στοίχημα δίνει και την ευκαιρία να ζητήσετε το στοίχημα που επιθυμείτε σε αθλητικά ή μη αθλητικά γεγονότα, εμπλουτίζοντας τις διαθέσιμες στοιχηματικές σας επιλογές.

Στη σελίδα του Πάμε Στοίχημα στο www.opap.gr στην ενότητα «Βet Wishes» μπορείτε να υποβάλετε τη δική σας στοιχηματική ευχή και η ομάδα του Πάμε Στοίχημα θα την αξιολογήσει και θα σας ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξή της.