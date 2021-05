Life

“The 2Night Show”: Καλλιτέχνες έκπληξη την Τρίτη (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Παυλίνα Βουλγαράκη. Η ταλαντούχα μουσικός και ερμηνεύτρια μιλά για τη ζωή της, αλλά και για την απόφασή της να ασχοληθεί με το τραγούδι, σε μια περίοδο που οι γονείς της βρίσκονταν στα πρωτοσέλιδα, με αρνητική δημοσιότητα. Στη συνέχεια, εξηγεί γιατί πήγε στην πρώτη της οντισιόν, χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα, ενώ περιγράφει τις συνεργασίες της με τον Μπάμπη Στόκα και τον Ψαραντώνη. Γιατί ο Ψαραντώνης αρνήθηκε, στην αρχή, να πουν μαζί το τραγούδι της και τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη;

Τέλος, με τη συνοδεία κιθάρας ερμηνεύει το καινούργιο της τραγούδι με τίτλο «Ενικός» και μας μαγεύει με την υπέροχη φωνή της.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Υποχθόνιος. Ο καλλιτέχνης που θεωρείται ο πατέρας της τραπ μουσικής στην Ελλάδα, μιλάει για την επίσκεψή του στο ΚΕΘΕΑ Κοζάνης, για την επιστροφή του στην Σιάτιστα, ενώ ανακοινώνει πως το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα θα είναι το τελευταίο της καριέρας του. Τέλος, μιλάει για την καινούργια δισκογραφική εταιρεία που ετοιμάζει και αποκαλύπτει το όνομά της.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Δημήτρης Λάλος. Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός μιλάει για τη συνειδητή αποχή του από την τηλεόραση τα τελευταία 12 χρόνια, ενώ εκφράζει τη μεγάλη του αγάπη για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Μεταξύ άλλων, εξηγεί πώς πήρε την απόφαση να γίνει ηθοποιός, ενώ αποκαλύπτει πως μπήκε στη διαδικασία να χτίσει από το μηδέν το θέατρο «Επί Κολωνώ». Στη συνέχεια, αναφέρεται στη σύζυγό του, Έλενα Μαυρίδου, στη μονάκριβη κόρη του και αποκαλύπτει πως αποφάσισε να σταματήσει να καταναλώνει κρέας, με αφορμή την ταινία «Καλαζάρ» στην οποία πρωταγωνίστησε. Τέλος, μιλάει για τη σειρά «Σιωπηλός Δρόμος», στην οποία συμμετέχει.

