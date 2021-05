Κοινωνία

Επιδειξίας στην Νέα Σμύρνη - Καταγγέλουσα στον ΑΝΤ1: φοβάμαι, όσο είναι ελεύθερος (βίντεο)

Oι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να συγκεντρώσουν και άλλα στοιχεία για τη δράση του κατηγορούμενου.

Τις αντιδράσεις της ίδιας και δυο ακόμη γυναικών που κατήγγειλαν τον 22χρονο στην Νέα Σμύενη για σεξουαλικές επιθέσεις περιγράφει στον ΑΝΤ1 ένα από τα θύματά του. Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί την Παρασκευή.

Η Κατερίνα και δυο γυναίκες περίμεναν την απόφαση της Δικαιοσύνης για τον 22χρονο. Όταν πληροφορήθηκαν ότι αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση στο αυτόφωρο σοκαρίστηκαν.

Μία από τις καταγγέλλουσες μίλησε στον ΑΝΤ1. «Αρκεί να σου πω ότι μόλις το ακούσαμε. Ειδικά και η. . . και το άλλο το κορίτσι άρχισαν και τρέμανε κι εγώ σαφώς. Είμαστε, πρώτο και κύριο, τρομοκρατημένες γιατί κάνεις δεν μπορεί να μας εγγυηθεί, ό, τι και να μου λέτε, ότι τον φυλάνε, τον κάνουνε, είναι σπίτι του, εμείς δεν παύει να ζούμε με το φόβο και τον τρόμο μην τον ξαναδούμε μπροστά μας, γιατί και στις τρεις μας ήταν ακριβώς κάτω από το σπίτι μας.... Αλλά αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε, διότι θα αποδειχθεί αυτό, δεν είναι πλημέλλημα, υπάρχει και κακούργημα», είπε η Κατερίνα.

Η πλευρά του 22χρονου που κατηγορείται για προσβολή γεννετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή ζήτησε αναβολή ώστε να καταθέσουν στο δικαστήριο οι γυναίκες που τον κατήγγειλαν. Το αίτημα έγινε δεκτό, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί την Παρασκευή.

«Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, είναι σπίτι του κι εμείς κοιτάμε κάτω από τη βεράντα, ειδικά εγώ, χθες το βράδυ μιλούσα με την αδερφή μου και της έλεγα ότι κοιμόμουν, μιλάω πραγματικά και οποιοδήποτε θόρυβο άκουγα εγώ πεταγόμουν. Εγώ, πλέον και θα το πω και ας το καταλάβει κάποιος, οποιοσδήποτε, εγώ μέχρι και την Παρασκευή, μόλις νυχτώσει εγώ δε θα βγαίνω από το σπίτι, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου» είπε ακόμα στον ΑΝΤ1 η Κατερίνα.

Μετά την έκταση που πήρε η υπόθεση μία κοπέλα κατήγγειλε ότι ο 22χρονος είναι ο άνδρας που τον περασμένο Αύγουστο ασέλγησε σε βάρος της στην είσοδο πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο.

Oι αστυνομικοί παντως συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να συγκεντρώσουν και άλλα στοιχεία για τη δράση του κατηγορούμενου.

