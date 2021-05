Life

“The 2Night Show”: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντά τρεις εκλεκτούς ηθοποιούς (εικόνες)

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως θα μας δείξουν ο Γρηγόρης και οι καλεσμένοι της Τετάρτης.

Την Τετάρτη 12 Μαΐου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ελένη Καρακάση. Η πολυτάλαντη ηθοποιός μιλάει για τον ρόλο της Ρίζως στις «Άγριες Μέλισσες» και σχολιάζει τον τηλεοπτικό της γάμο με τον Ενωμοτάρχη του χωριού, τον Προύσαλη. Στη συνέχεια, αναφέρεται στις καταιγιστικές εξελίξεις της σειράς, αλλά και τις δολοφονίες που θα συμβούν στο Διαφάνι, μέχρι το τέλος της σεζόν. Τέλος, μιλάει για το θέατρο, για την αγάπη της στην υποκριτική, αλλά και το τραγούδι, ενώ ομολογεί ότι δεν της αρέσουν καθόλου οι καυγάδες και οι εντάσεις.

Ο Γρηγόρης συναντά και την Αντιγόνη Δρακουλάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για την καλλιτεχνική της πορεία, τους δραματικούς ρόλους, τα «όχι» που έχει πει στην καριέρα της, φοβούμενη την έκθεση, καθώς και για τη χαρά που αισθάνεται, κάνοντας για πρώτη φορά κωμωδία, με τη συμμετοχή της στη σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο». Τέλος, αναφέρεται στον μοναχογιό της, ενώ μιλά με πολύ τρυφερά λόγια και θαυμασμό για τον σύζυγό της.

Ο Τάκης Χρυσικάκος έρχεται στο «The 2Night Show» και μιλάει για την απόφασή του να απέχει από την τηλεόραση, καθώς και για τις προτάσεις που απέρριψε, για να υπηρετήσει το θεατρικό σανίδι. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις απώλειες που τον σημάδεψαν, στη μάχη με την κατάθλιψη, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έγινε μπαμπάς, αν και νιώθει πατέρας αφού μεγάλωσε την ανιψιά του και τον γιο της σαν δικά του παιδιά. Επίσης, θυμάται την παράσταση που έπαιξε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και μιλάει με λόγια αγάπης για τον καλό του φίλο, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του. Τέλος, εξηγεί γιατί το θέατρο τον έκανε καλύτερο άνθρωπο.

