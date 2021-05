Κοινωνία

“Φλόγα”: Ο ΑΝΤ1 στήριξε το σπουδαίο έργο του Συλλόγου

O ΑΝΤ1 ήταν, για ακόμα μία φορά, δίπλα σε εκείνους που μοιράζονται το όραμά του για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Κοινωνικής Υπευθυνότητας, «Κάνε την Αγάπη Πράξη», ο ΑΝΤ1, από τις 18 Απριλίου έως και τις 5 Μαΐου, στήριξε τα παιδιά και τις οικογένειές τους που φιλοξενούνται στα Σπίτια της «Φλόγας» (Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια), αποδεικνύοντας έμπρακτα πως είναι σύμμαχος στον αγώνα που δίνουν απέναντι στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Κάθε χρόνο, 350 παιδιά στην Ελλάδα και 15.000 παιδιά έως 15 χρονών στην Ευρώπη νοσούν από καρκίνο. Τα τελευταία χρόνια όμως, με την πρόοδο της Ιατρικής, τα περισσότερα παιδιά μπορούν να ιαθούν με εξειδικευμένη θεραπεία.

Η ανταπόκριση των τηλεθεατών στο κάλεσμα του ΑΝΤ1 για τη στήριξη του σπουδαίου έργου της «Φλόγας» ήταν άμεση, μαζική και συγκινητική. Μέσα από 42.655 κλήσεις στο 19813, συγκεντρώθηκαν 108.343,70€, ένα ποσό που θα ενισχύσει την προσπάθεια των παιδιών και των οικογενειών τους να βγουν νικητές στη δύσκολη μάχη που δίνουν!

Ο ΑΝΤ1 αξιοποίησε και φέτος τη δύναμη του μέσου της τηλεόρασης για καλό σκοπό, προτρέποντας το τηλεοπτικό κοινό να γίνει μέρος της αλυσίδας προσφοράς του. Κάθε κλήση σας ήταν ένας κρίκος που την έκανε ακόμη πιο ισχυρή. Όλοι μαζί προστατέψαμε τη φλόγα της ελπίδας, δεν την αφήσαμε να σβήσει και κάναμε την αγάπη πράξη!

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας «Κάνε την Αγάπη Πράξη»

Ο ΑΝΤ1, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Κάνε την αγάπη πράξη», αναλαμβάνει εμπράκτως να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους, με κύριο μέλημά του ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Κινητοποιείται και υποστηρίζει δράσεις, με στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, έχοντας ως σημείο αναφοράς την προσφορά βοήθειας στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, με επίκεντρο το παιδί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΑΝΤ1, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.antenna.gr/kanetinagapipraxi/

Λίγα Λόγια για τη «Φλόγα»

Η Φλόγα είαι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονιών Παιδιών με καρκίνο. Αριθμεί 39 χρόνια δυναμικής παρουσίας, εκπροσωπεί χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, ενώ αποτελείται και εκπροσωπείται μόνο από εθελοντές γονείς παιδιών που νόσησαν από καρκίνο. Σήμερα, η Φλόγα έχει καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των ογκολογικών τμημάτων των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.

Επιγραμματικά το έργο της:

Παρέχει δωρεάν φιλοξενία σε 50 οικογένειες παιδιών και εφήβων απ’ όλη την Ελλάδα για όσο διάστημα είναι υποχρεωμένες να παραμείνουν στην Αθήνα για τη θεραπεία των παιδιών τους στα Ογκολογικά Τμήματα των δύο Παιδιατρικών Νοσοκομείων της Αθήνας που στεγάζονται στο κτήριο της ΕΛΠΙΔΑΣ και Νοσοκομεία ενηλίκων. Εφαρμόζει το πρόγραμμα «Νοσηλεία στο σπίτι» για τα παιδιά που κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και το έχουν ανάγκη. Χρηματοδοτεί την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού στα περισσότερα τμήματα των δύο νοσοκομείων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού, την πρόσληψη ιατρών και άλλου προσωπικού υποστήριξης στα Ογκολογικά τμήματα, ενώ η ίδρυση και λειτουργία του μοναδικού στην Ελλάδα Ακτινοθεραπευτικού Παίδων στο Νοσοκομείο Π.&.Α. Κυριακού οφείλεται στον αγώνα των γονιών της Φλόγας. Στηρίζει τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες και χρηματοδοτεί πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις για τα παιδιά, στις περιπτώσεις που τις προτείνουν οι θεράποντες ιατροί και δεν τις καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρηματοδοτεί τη συμμετοχή της χώρας μας στην καθιέρωση και διενέργεια των «Διεθνών Συνεργατικών Πρωτοκόλλων Θεραπείας». Προσπαθεί με κάθε τρόπο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους: 75 παιδιά ταξιδεύουν με έξοδα της Φλόγας κάθε καλοκαίρι στις θεραπευτικές κατασκηνώσεις Barretstown στην Ιρλανδία και Dynamo την Ιταλία. Προσπαθεί να πληροφορήσει σωστά το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας και να διαλύσει τις προκαταλήψεις.

https://www.floga.org.gr/

