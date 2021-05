Κοινωνία

Πλατεία Κολιάτσου: Φωτιά σε διαμέρισμα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο. Ένα άτομο είχε εγκλωβιστεί.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πάτμου 3 στην πλατεία Κολιάτσου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μπαλκόνι του διαμερίσματος είχε βγει ένα άτομο και έγινε επιχείρηση με κλιμακοφόρο όχημα για να απομακρυνθεί. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο.

