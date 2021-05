Κοινωνία

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: που ιδρύονται 50 ανά την Ελλάδα

Πότε θα γίνουν η κλήρωση και οι εξετάσεις για τους μαθητές που θα φοιτήσουν σε αυτά. Δείτε εδώ όσα πρέπει να ξέρετε.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

«Πιστοί στη δέσμευση και το όραμά μας για την ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας στη χώρα μας, ενισχύουμε το θεσμό των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, επεκτείνουμε το δίκτυό τους και τη διασπορά τους σε όλη τη χώρα. Στα 28 Πρότυπα και 34 Πειραματικά που ήδη λειτουργούσαν, από σήμερα προστίθενται άλλα 50 συνολικά νέα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά ή ως Πρότυπα, 41 και 9 αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων είναι πλέον 112.

Τα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία επεκτείνονται πλέον σε όλη τη χώρα. Έως σήμερα Πειραματικά σχολεία λειτουργούσαν σε 7 από τις 13, και Πρότυπα σε 5 από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Από το σχολικό έτος 2021-2022, και στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις θα λειτουργούν Πειραματικά σχολεία, και στις 10 από τις 13 και Πρότυπα.

Δίνουμε τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο σε μαθητές όλης της χώρας να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές αυτές δομές και στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εργαλείων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, διδακτικών μεθόδων, τρόπων διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Επιδιώχθηκε κατά το δυνατόν τα ΠΣ ή ΠΕΙΣ να αναπτυχθούν σε όλες τις βαθμίδες ως συνδεδεμένα σχολεία, καθώς και σε πόλεις όπου υπήρχαν Τμήματα Επιστημών και Αγωγής της Εκπαίδευσης, ώστε να συνδεθούν λειτουργικά με αυτά και να υπάρξει η δυνατότητα στενής παρακολούθησής τους.

Η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου και οι εξετάσεις για τα Πρότυπα τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες.

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού ΠΕΙ.Σ. που εισάγεται σε αυτά με κλήρωση. Επιπλέον, επιδιώκεται η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π..

Στόχος μας είναι τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία να συμβάλλουν στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης για κάθε μαθητή και μαθήτρια.

Αναβαθμίζοντας τα σχολεία μας, δίνουμε νέα προοπτική στην εκπαίδευση και τους νέους και τις νέες της χώρας μας».

Δείτε σε ποιές περιοχές ιδρύονται τα 50 Πρότυπα κια Πειραματικά Σχολεία:

