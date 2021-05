Πολιτική

“Γαλάζια Ελευθερία”: Το σχέδιο για καθολικό εμβολιασμό στα νησιά (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προήδρευσε τηλεδιάσκεψης όπου έγινε η οριστικοποίηση του σχεδίου. Δείτε τι και πότε θα γίνει.

«Ο στόχος είναι ο καθολικός και πλήρης εμβολιασμός των μονίμων κατοίκων των νησιών το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου. Οι νησιώτες μας δηλαδή να υποδεχθούν το φετινό καλοκαίρι ασφαλείς και απόλυτα θωρακισμένοι από τον κορονοϊό. Είναι σαφές ότι το πρόγραμμα αυτό θέλει να στηρίξει τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες και την οικονομία τους. Φιλοδοξεί όμως να προσφέρει και ένα θετικό πρόσημο στη συνολική εικόνα του τουρισμού μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας την τηλεδιάσκεψη για την επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» που προβλέπει τον εμβολιασμό όλων των μόνιμων κατοίκων των νησιών ως το τέλος Ιουνίου.

Η επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» αφορά στον καθολικό εμβολιασμό όλων των κατοίκων άνω των 18 ετών σε 19 νησιά, με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, ενώ έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι εμβολιασμοί σε 32 νησιά και σε άλλα 36 ολοκληρώνονται έως τέλος Μαΐου. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτούνται νέα εμβολιαστικά κέντρα από τις δυνάμεις του ΕΣΥ και κινητά συνεργεία εμβολιασμού που θα υποστηρίξουν την ολοκλήρωση του καθολικού εμβολιασμού. Η επιχείρηση θα ενισχυθεί από εθελοντικές οργανώσεις και κινητές ιατρικές μονάδες, αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που υλοποιούνται από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση και Πρόοδος», το «Χαμόγελο του Παιδιού» και τη «Σύμπλευση». Επίσης προβλέπεται η ένταξη εμβολιαστικών κέντρων ιδιωτικών μονάδων.

«Η πρώτη μεγάλη παραλαβή των μονοδοσικών εμβολίων της Johnson & Johnson στα τέλη του μήνα θα κατευθυνθεί εκεί, σε εσάς δηλαδή, ώστε να χτιστεί και το πρώτο μαζικό τείχος ανοσίας. Γιατί μόνο στα 19 μεγαλύτερα νησιά μας ζουν περισσότεροι από 700.000 συμπολίτες μας. Είναι λοιπόν μία μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσετε εσείς, να αξιοποιήσει πρωτίστως η τοπική αυτοδιοίκηση και να κινητοποιήσει υπέρ του εμβολιασμού τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων σας. Η οργάνωση, άλλωστε, της εκστρατείας με τη βοήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων στα νησιά μας χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, ασφάλεια και απόλυτη ακρίβεια. Η «Γαλάζια Ελευθερία» θα εξελίσσεται ταυτόχρονα με την εθνική εκστρατεία», διευκρίνισε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πρωτοβουλία αυτή έχει μία σύνθετη διάσταση, υγειονομική, κοινωνική, οικονομική, αλλά και γεωστρατηγική, σε κάποιες πλευρές της. Είναι λοιπόν μία υπόθεση εθνική και γι’ αυτό και πρέπει να πετύχει όπως πετυχαίνει συνολικά η επιχείρηση Ελευθερία και φυσικά για να γίνει αυτό θα χρειαστούμε την αρωγή σας και τη στήριξή σας», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους 4 Περιφερειάρχες και τους δημάρχους των 19 νησιών που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη.

«Από όλους πολύ μεγάλη προσοχή καθώς ανοίγουμε σταδιακά»

«Καθώς ανοίγουμε σταδιακά την οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα, απαιτείται από όλους πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι ώστε να μην έχουμε τοπικές εξάρσεις, τοπικές επιδημίες, που θα μας οδηγήσουν στη λήψη τοπικών περιοριστικών μέτρων. Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε από τη στιγμή που όλοι θα φερθούμε υπεύθυνα και καθώς από αυτό το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν και οι διαδημοτικές μετακινήσεις και θα αρχίσουν τα νησιά να έχουν επισκέπτες και από τα μεγάλα αστικά κέντρα, θα γίνουν και αύριο συγκεκριμένες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν οι συμπολίτες μας να ταξιδεύουν εντός της Ελλάδας, ειδικά ως προς τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη.

«Ο στόχος είναι ο καθολικός εμβολιασμός όλων των νησιών της Ελλάδας, με εξαίρεση την Κρήτη, έως το τέλος του Ιουνίου. Ο σχεδιασμός για τα νησιά ξεκίνησε όταν ξεκινήσαμε γενικά την επιχείρηση Ελευθερία. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τον καθολικό εμβολιασμό σε 32 νησιά, με αρκετά πολύ καλή συμμετοχή μέχρι στιγμής και ολοκληρώνουμε μέχρι 31/5 τον εμβολιασμό σε άλλα 36 νησιά. Με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε και στον εμβολιασμό στα υπόλοιπα 19 νησιά τα οποία απομένουν για να ολοκληρώσουμε το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας” τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Mάριος Θεμιστοκλέους ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το σχέδιο εμβολιασμού για τα νησιά.

«Ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, είναι διατεθειμένη τη μεγάλη προίκα που έχουμε, τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό, πάντα με κανόνες δημόσιας υγείας και ασφάλειας να τον ενισχύσει άμεσα μαζί με τη δυνατότητα και άλλων βαθμών ελευθερίας στις κοινωνίες και στα νησιά μας και φυσικά την οικονομία μας» τόνισε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, προσθέτοντας πως «είναι μία ομαδική συλλογική εθνική προσπάθεια, όπου υπάρχουν δυσκολίες επιμέρους θα τις λύσουμε, εδώ είμαστε, με πολύ καλή διάθεση και είμαστε το ίδιο αισιόδοξοι ότι έτσι όπως τρέξαμε το πρόγραμμα Ελευθερία μέχρι σήμερα και αυτό το κομμάτι θα τρέξει πολύ καλά, πολύ επιτυχημένα και θα είναι μία μεγάλη διαφήμιση των νησιών σας και της χώρας προς το εξωτερικό».

«Με το σχέδιο που παρουσιάστηκε και τη δουλειά που έχει γίνει στο παρελθόν φαίνεται ότι η Ελλάδα παρά το μοναδικό γεωφυσικό ανάγλυφο το οποίο έχει, τελικά το να είναι κανείς στο νησί δεν είναι μειονέκτημα, αλλά είναι πλεονέκτημα, χάρη στο σχεδιασμό που έγινε ώστε να υπάρχει καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού μέσα στο χρονικό ορίζοντα που έχετε θέσει κ. Πρόεδρε. Οπότε είμαστε μαζί, κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες», σημείωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

«Τα νησιά μας, η τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο εξαρτάται σε βαθμό τεράστιο από την τουριστική κίνηση. Το μήνυμα της ασφάλειας της χώρας συνολικότερα, επιτυγχάνεται και μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες είναι πολύ δημοφιλείς για τους τουρίστες οι οποίοι επιλέγουν τη χώρα μας. Είναι λοιπόν σημαντικότατο όλοι μας να δουλέψουμε και ιδιαίτερα σε περιοχές που μπορεί να υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι πολύτιμος σύμμαχος για να βοηθήσει τους κατοίκους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις που θα στηρίξουν την οικονομία και τον τουρισμό μας», επεσήμανε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Τη μεγάλη σημασία του προγράμματος εμβολιασμού για τα νησιά, υπογράμμισαν στις τοποθετήσεις τους οι Περιφερειάρχες, Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκου, Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και οι Δήμαρχοι, Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς, Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, Μυτιλήνης? Στρατής Κύτελης?, Ανατολικής Σάμου Γεώργιος Στάντζος, Δυτικής Σάμου Αλέξανδρος Λυμπέρης, Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης, Λήμνου Δημήτρης Μαρινάκης, Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, Ρόδου ?Αντώνης Καμπουράκης, Κω Θεοδόσης Νικηταράς, Σύρου Νικόλαος Λειβαδάρας, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, Σαντορίνης Αντώνης Σιγάλας, Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης, Θάσου Ελευθέριος Κυριακίδης, Πάρου Μάρκος Κωβαίος, Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης, Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου, Νότιας Κέρκυρας Κωνσταντίνος Λέσσης, Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης, Λευκάδος Χαράλαμπος Καλός, Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος και Ληξουρίου Γιώργος Κατσιβέλης.

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

"Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έστω και διαδικτυακά. Θα ήθελα πολύ να ήμουν κοντά σας, αλλά έχουμε σήμερα να εξαγγείλουμε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία που σας αφορά όλους. Καθώς η επιχείρηση «Ελευθερία» κινείται ταχύτατα και μπαίνει στην αποτελεσματικότερη φάση της, σήμερα αποκτά και έναν πρόσθετο πυλώνα. Είναι μία πρωτοβουλία που θα μπορούσε να ονομαστεί και «Γαλάζια Ελευθερία» καθώς αφορά αποκλειστικά τα νησιά μας. Ο στόχος της είναι ο καθολικός και πλήρης εμβολιασμός των μονίμων κατοίκων τους το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου. Οι νησιώτες μας δηλαδή να υποδεχθούν το φετινό καλοκαίρι ασφαλείς και απόλυτα θωρακισμένοι από τον κορονοϊό.

Είναι σαφές ότι το πρόγραμμα αυτό θέλει να στηρίξει τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες και την οικονομία τους. Φιλοδοξεί όμως να προσφέρει και ένα θετικό πρόσημο στη συνολική εικόνα του τουρισμού μας. Για αυτό και για την επιτυχία του πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Θα δημιουργήσουμε νέα εμβολιαστικά κέντρα θα συγκροτήσουμε ομάδες ταχείας δράσης από υγειονομικούς που θα ταξιδεύουν αμέσως εκεί που θα χρειάζονται και θα αξιοποιήσουμε βέβαια τα εμβόλια μιας δόσης που προσφέρουν γρήγορο αποτέλεσμα. Δίνουμε λοιπόν στα νησιά μας προτεραιότητα για την άμυνα όλων των ενηλίκων πολιτών από 18 και άνω, ανοίγοντας νωρίτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα τον εμβολιασμό όλου του ενήλικου πληθυσμού τους. Η πρώτη μεγάλη παραλαβή των μονοδοσικών εμβολίων της Johnson & Johnson στα τέλη του μήνα θα κατευθυνθεί εκεί, σε εσάς δηλαδή, ώστε να χτιστεί και το πρώτο μαζικό τείχος ανοσίας.

Γιατί μόνο στα 19 μεγαλύτερα νησιά μας ζουν περισσότεροι από 700.000 συμπολίτες μας. Είναι λοιπόν μία μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσετε εσείς, να αξιοποιήσει πρωτίστως η τοπική αυτοδιοίκηση και να κινητοποιήσει υπέρ του εμβολιασμού τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων σας. Η οργάνωση, άλλωστε, της εκστρατείας με τη βοήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων στα νησιά μας χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, ασφάλεια και απόλυτη ακρίβεια. Η «Γαλάζια Ελευθερία» θα εξελίσσεται ταυτόχρονα με την εθνική εκστρατεία. Όπως ξέρετε έχει ολοκληρωθεί ήδη ο καθολικός εμβολιασμός σε 32 μικρά νησιά, σε τρεις εβδομάδες θα προστεθούν ακόμα 36 νησιά μεσαίου μεγέθους με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους, για να ακολουθήσουν τώρα με την πρωτοβουλία την οποία ανακοινώνουμε 19 μεγάλα νησιά εκτός βεβαίως της πατρίδας μου, της Κρήτης, η οποία λόγω του πληθυσμού, του μεγέθους της και του χαρακτήρα της, ως ανεξάρτητη Περιφερειακή Ενότητα, εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό.

Η επιχείρηση για την οποία θα σας μιλήσει πιο αναλυτικά στη συνέχεια ο Μάριος Θεμιστοκλέους είναι μία επιχείρηση στην οποία θα συστρατευτούν δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και εθελοντές από τις κινητές ιατρικές μονάδες, δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα υλοποιηθεί και σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως η «Αναγέννηση και πρόοδος», «Το χαμόγελο του παιδιού» και η «Σύμπλευση». Σκοπός μας είναι το πρόσφατο μεγάλο κύμα εμβολιασμού να απλωθεί και στις θάλασσές μας. Θέλω να θυμίσω ότι σε εθνικό επίπεδο ξεπερνάμε σταθερά τους 100.000 εμβολιασμούς ημερησίως. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει και τις δύο δόσεις και παραπάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει ή έχουν κλείσει ραντεβού. Εκτιμούμε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού των ηλικιακών ομάδων άνω των 60 στα τέλη Μαΐου θα κυμαίνονται από το 68 έως το 80%.

Επιστρέφω στην εκστρατεία στα νησιά μας που πράγματι όπως ξέρετε καλά είναι μία περίπλοκη άσκηση, έχει επιχειρησιακές δυσκολίες, πολλούς διαφορετικούς τόπους, διαφορετικές συνθέσεις πληθυσμών, γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία ο σχεδιασμός της. Εγώ θα τονίσω μόνο ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει μία σύνθετη διάσταση, υγειονομική, κοινωνική, οικονομική, αλλά και γεωστρατηγική, σε κάποιες πλευρές της. Είναι λοιπόν μία υπόθεση εθνική και γι’ αυτό και πρέπει να πετύχει όπως πετυχαίνει συνολικά η επιχείρηση Ελευθερία και φυσικά για να γίνει αυτό θα χρειαστούμε την αρωγή σας και τη στήριξή σας. Θέλω τώρα να δώσω τον λόγο στον Μάριο Θεμιστοκλέους για να σας παρουσιάσει πιο αναλυτικά τους άξονες της πρωτοβουλίας αυτής.





