Γιάννης Λαγός: έκδοση στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματκής οργάνωσης "χρυσή Αυγή", δεν άσκησε έφεση στην απόφαση των βελγικών Αρχών.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Έτοιμος για επιστροφή στην Ελλάδα είναι ο καταδικασμένος ευρωβουλευτής για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή Γιάννης Λαγός.

Η εισαγγελία των Βρυξελλών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ο Λαγός δεν άσκησε έφεση κατά της απόφασης του ολλανδόφωνου Πρωτοδικείου των Βρυξελλών στις 7 Μαίου 2021, με το οποίο κήρυξε εκτελεστό το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του.

Σημειώνεται, τέλος, ότι δεν θα ανακοινωθεί η ημερομηνία παράδοσης του Γιάννη Λαγού στις ελληνικές Αρχές.

