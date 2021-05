Οικονομία

Εστίαση: πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για μουσική σε μαγαζιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαριά “καμπάνα” σε αστυνομικό που “έσπασε” την καραντίνα. Συλλήψεις και σαρωτικοί έλεγχοι.

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία, «Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Χθες, Δευτέρα 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 81.955 έλεγχοι, από τους οποίους οι 15.437 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 570 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκε 5 συλλήψεις, ως ακολούθως:

411 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

54 στη Θεσσαλονίκη,

40 στη Στερεά Ελλάδα,

37 στην Κεντρική Μακεδονία,

36 στα Ιόνια Νησιά,

35 στο Βόρειο Αιγαίο,

30 στην Κρήτη,

29 στην Αττική,

28 στην Ήπειρο,

28 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

28 στη Δυτική Ελλάδα,

26 στην Πελοπόννησο,

17 στη Θεσσαλία,

15 στη Δυτική Μακεδονία και

8 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 190.657 ομοειδείς παραβάσεις.

140 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 139 πρόστιμα των 300 ευρώ και 1 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

22 στη Θεσσαλονίκη,

22 στο Βόρειο Αιγαίο,

15 στα Ιόνια Νησιά,

13 στη Στερεά Ελλάδα,

11 στην Ήπειρο,

10 στη Κρήτη,

10 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

9 στη Πελοπόννησο,

7 στην Αττική,

7 στη Κεντρική Μακεδονία,

5 στη Δυτική Ελλάδα,

4 στο Νότιο Αιγαίο,

4 στη Δυτική Μακεδονία και

1 στη Θεσσαλία.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 53.333 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 51.255 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 2.078 των 150 ευρώ.

18 παραβάσεις και 5 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική:

σύλληψη 2 συνιδιοκτητών καφέ μπαρ και 1.000 ευρώ πρόστιμο στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας, σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού για αναπαραγωγή μουσικής, 1.000 ευρώ πρόστιμο σε κουρείο για μη τήρηση καταλόγου ραντεβού.

Στη Θεσσαλονίκη:

δικογραφία και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε βάρος αστυνομικού για παραβίαση καραντίνας.

Στη Θεσσαλία:

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο για παραβίαση καραντίνας.

Στο Νότιο Αιγαίο

2.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ μπαρ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

Στην Ήπειρο

2.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ μπαρ για αναπαραγωγή μουσικής.

Στη Δυτική Μακεδονία

από 5.000 ευρώ σε 2 άτομα, για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο τους στην χώρα.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

από 1.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 ιδιοκτήτες μεζεδοπωλείου και παντοπωλείου, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

Επιπλέον για ιδιωτικές συναθροίσεις και λοιπές συναφείς παραβάσεις:

Στην Αττική, σύλληψη και 3.000 ευρώ σε διοργανωτή συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 6 συμμετέχοντες.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 6.021 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 1.934 άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκε 1 παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 134 ομοειδείς παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Λιάγκας: Τι αποκάλυψε μετά το εμβόλιο που έκανε (βίντεο)

Πάνια σε Σκορδά: Δεν θα ερχόμουν στην εκπομπή αν με έπαιρνες εσύ (βίντεο)

Λίτσα Πατέρα: Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο και η επίδραση στα ζώδια (βίντεο)