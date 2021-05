Υγεία - Περιβάλλον

Πράσινο πιστοποιητικό: τεχνικά λειτουργικό την 1η Ιουνίου

Ξεκίνησε η πιλοτική φάση δοκιμών σε 18 χώρες της ΕΕ και στην Ισλανδία. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Της Μαρίας Αρώνη

Τεχνικά λειτουργικό αναμένεται να είναι την 1η Ιουνίου, το ευρωπαϊκό «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, οι νομικές διαδικασίες στην ΕΕ για την έγκρισή του αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη Ιουνίου.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Γιοχάνες Μπάρκε, στις 10 Μαίου ξεκίνησε η πιλοτική φάση δοκιμών σε 18 χώρες της ΕΕ και στην Ισλανδία. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Οι δοκιμές, που δεν χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα πολιτών, θα πραγματοποιηθούν για δύο εβδομάδες με τη συμμετοχή δύο ή τριών χωρών ημερησίως.

Παράλληλα με την τεχνική προετοιμασία σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για τη νομική έγκριση του κανονισμού για το πράσινο πιστοποιητικό. Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ωστόσο εκτιμάται ότι ως το τέλος του μήνα θα υπάρχει πολιτική συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δώσει την τελική έγκρισή του την εβδομάδα της 21ης Ιουνίου. Στόχος είναι το πιστοποιητικό να είναι πλήρως λειτουργικό ως τα τέλη Ιουνίου.

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εγκαίρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν αποκλείεται να σχηματιστούν διμερείς συμφωνίες μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ.