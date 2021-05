Οικονομία

Τουρισμός - Θεοχάρης: Έχουμε ώριμο και επαγγελματικό σχέδιο για το άνοιγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μιλώντας στο Sky News εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στην πράσινη λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την επόμενη αναθεώρηση της λίστας.

Για τα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα για την ασφάλεια των τουριστών, φέτος το καλοκαίρι, μίλησε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στην πρωινή ειδησεογραφική εκπομπή του βρετανικού Sky News. Μάλιστα εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στην πράσινη λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την επόμενη αναθεώρηση της λίστας.

Ο κ. Θεοχάρης, από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται, εστίασε στις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική πλευρά προκειμένου να βγει από την πορτοκαλί λίστα και να εισέλθει στην πράσινη λίστα, στο «σύστημα του φωτεινού σηματοδότη» που εφαρμόζει η Μεγάλη Βρετανία. Στο σημείο αυτό επεσήμανε ότι είναι στο Λονδίνο, για να συνομιλήσει με κυβερνητικούς αξιωματούχους «ώστε να διασφαλίσουμε ότι και οι δύο πλευρές κατανοούμε τη λειτουργία των συστημάτων μας και ότι οι Βρετανοί παραμένουν ασφαλείς στη χώρα μας και, βεβαίως, ότι αντιλαμβάνονται τα κριτήρια και έχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να λάβουν συνειδητές αποφάσεις».

Ο Χάρης Θεοχάρης στη συνέντευξη του υπογράμμισε ότι «θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι, εφόσον περάσαμε το υψηλότερο σημείο, είμαστε σε καθοδική πορεία ως προς το τρίτο κύμα όπως η υπόλοιπη Ευρώπη και ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την επόμενη αναθεώρηση του "συστήματος φωτεινού σηματοδότη" του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. Θεοχάρη στο Sky News:

- Η εμπιστοσύνη, κύριε υπουργέ, πρέπει να είναι πολύ σημαντική για να ταξιδέψει κανείς στην Ελλάδα. Τι μέτρα εφαρμόζετε ώστε να διασφαλίσετε ότι οι άνθρωποι θα αισθάνονται ασφαλείς αν θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα σας;

Χάρης Θεοχάρης: «Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο τουρισμός είναι μια διεθνής δραστηριότητα που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, γι' αυτό το λόγο είναι επίσης πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή και ακόμα ευρύτερα. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που επίκειται αυτή η συνεργασία. Η Ελλάδα ηγήθηκε της πρότασης, αλλά και της πραγματικής εφαρμογής του συστήματος. Είμαστε η πρώτη χώρα που εφάρμοσε πέρυσι την ψηφιακή φόρμα εντοπισμού επιβάτη (PLF) και το ΑΙ machine learning στα σύνορα. Μας απονεμήθηκε το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας (Global Award of Excellence) για το είδος συστημάτων που εφαρμόσαμε πέρυσι και τώρα χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Το πρόγραμμα των εμβολιασμών προωθείται γρήγορα και είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την Εσθονία. Η Εσθονία και η πρόεδρός της ανταποκρίθηκαν άμεσα. Συμμετείχαν στις προτάσεις μας και εφάρμοσαν την ψηφιακή πλατφόρμα για τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε ξενοδοχεία καραντίνας, οι άνθρωποι βεβαίως θα ελέγχονται συχνά, υπάρχει ο εμβολιασμός και οι προϋποθέσεις πριν από το ταξίδι. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο, ώριμο και επαγγελματικό σχέδιο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας και βεβαίως οποιουδήποτε έρχεται στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Αυτή είναι η συνταγή, αν θέλετε, της επιτυχίας μας έως τώρα, ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας».

- Σε σχέση με το «σύστημα φωτεινού σηματοδότη» που εφαρμόζει η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα είναι στην «πορτοκαλί λίστα» αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι αυτό θα αποτρέψει κάποιους ανθρώπους από το να επισκεφθούν την Ελλάδα προς το παρόν; Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση εδώ θα είναι πρόθυμη να αναθεωρήσει την πράσινη λίστα και να εντάξει την Ελλάδα σε αυτήν;

Χάρης Θεοχάρης: «Έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν συχνές αναθεωρήσεις τουλάχιστον κάθε τρεις εβδομάδες και είμαι εδώ, στο Λονδίνο, για να συνομιλήσω με κυβερνητικούς αξιωματούχους ώστε να διασφαλίσουμε ότι και οι δύο πλευρές κατανοούμε τη λειτουργία των συστημάτων μας και ότι οι Βρετανοί παραμένουν ασφαλείς στη χώρα μας και, βεβαίως, ότι αντιλαμβάνονται τα κριτήρια και έχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να λάβουν συνειδητές αποφάσεις.

Συγχρόνως, θα καλωσορίζαμε μια περιφερειακή προσέγγιση διότι ήδη, είμαι σίγουρος ότι, σύμφωνα με οποιαδήποτε κριτήρια, όλα τα ελληνικά νησιά θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί στην πράσινη λίστα στο σύστημα φωτεινού σηματοδότη.

Συνεπώς, όπως ανέφερα, θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι, εφόσον περάσαμε το υψηλότερο σημείο, είμαστε σε καθοδική πορεία ως προς το τρίτο κύμα όπως η υπόλοιπη Ευρώπη, και ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την επόμενη αναθεώρηση του συστήματος φωτεινού σηματοδότη του Ηνωμένου Βασιλείου».