Life

Μέγκαν Μαρκλ: Ο αδερφός της εξομολογείται ότι τον “άφησε” άστεγο και άνεργο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες κατηγορίες από το οικογενειακό περιβάλλον της δέχεαι η σύζυγος του Πρίγκιπα Χάρι.

Δηλητήριο στάζει ο αδερφός της Meghan Markle, Thomas Markle Jr για τη Δούκισσα του Sussex, καθώς την κατηγορεί ότι «σχεδόν τον κατέστρεψε».

Πριν από λίγο καιρό, ο ετεροθαλής αδερφός της συζύγου του Πρίγκιπα Harry που σήμερα είναι 53 ετών έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και την κατηγόρησε για την αδυναμία του να βρει δουλειά.

Συγκεκριμένα, περιέγραψε στο αυστραλιανό περιοδικό New Idea ότι έχασε τη δουλειά του και τώρα δεν μπορεί να βρει καινούργια, λόγω της φήμης ότι σχετίζεται με τη δούκισσα.

Μάλιστα, τόνισε ότι σκέφτηκε να αλλάξει το επώνυμό του για να ξεφύγει από την «κατάρα» των Markle.

«Είμαι άστεγος και θα μπορούσα να είμαι κάτω από μια γέφυρα με ένα χαρτόνι που ζητά χρήματα, αλλά ευτυχώς η μαμά μου με πήρε μαζί της», είχε πει ο Thomas Markle Jr, προσθέτοντας: «Η Meghan θα μπορούσε να με βοηθήσει ή να το βάλει κάποιον άλλο στο Παλάτι να το κάνει».

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Ηλιάκη: Το βίντεο με τον αγαπημένο της να την “πειράζει” λίγο πριν γεννήσει

Κατερίνα Στικούδη: Το σχόλιο της Hadise για τη μεταμόρφωσή της στο YFSF

Επιδειξίας στην Νέα Σμύρνη - Καταγγέλουσα στον ΑΝΤ1: φοβάμαι, όσο είναι ελεύθερος (βίντεο)