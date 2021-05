Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές και πόσες μολύνσεις εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δυστυχώς, μακροσκελής ήταν και την Τρίτη η «μαύρη λίστα» των θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ σε υψηλά επίπεδα, αν και βραδέως αποκλιμακούμενος, διατηρείται ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών ανά την επικράτεια.

Την Τρίτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.197 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.197 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 14 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 1356 νέα κρούσματα, 343 στη Θεσσαλονίκη, στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφηκαν 158, στη Λάρισα 110 και στην Αχαΐα 72. Σημαντικά αυξημένα ειναι τα νέα κρούσματα σε πολλές περιοχές της χώρας, λόγω και των self test που έκαναν μαθητές και εκπαιδευτικοί λόγω της επανέναρξης των δια ζώσης μαθημάτων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι από τα self test προέκυψαν πολλές εκατοντάδες κρουσμάτων, κυρίως ασυμπτωματικών ασθενών.

Παράλληλα, κυρίως πτωτικές και σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφηκαν από τα λύματα σε ότι αφορά το ιικό φορτίο στις περισσότερες περιοχές, υπήρξαν όμως και πόλεις με αυξητική τάση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση από τον ΕΟΔΥ:

