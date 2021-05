Αθλητικά

Με self test στις προπονήσεις οι μαθητές - αθλητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με διενέργεια self test, τόσο στους μαθητές σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όσο και στους αθλητές και εργαζομένους, ξεκινούν οι προπονήσεις.

Στην άμεση αξιοποίηση και για τις αθλητικές δραστηριότητες των διενεργούμενων self test, τόσο των μαθητών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες όσο και των αθλητών-εργαζομένων, συμφώνησε το Υφυπουργείο Αθλητισμού με την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων.

Έτσι, για όλες τις προπονήσεις ηλικιακών κατηγοριών (13-18 ετών) σε όλα τα αθλήματα, οι οποίες επιτρέπονται από χθες (10/5), θα αρκεί η προσκόμιση της δισεβδομαδιαίας «σχολικής βεβαίωσης» έπειτα από τα αντίστοιχα self test, ενώ -αναλόγως τη διαβάθμιση για το «επίπεδο επικινδυνότητας» του εκάστοτε αθλήματος- θα απαιτείται η διενέργεια και rapid test ως εξής:

μία φορά ανά τρεις εβδομάδες για τα αθλήματα επιπέδου επικινδυνότητας «χαμηλού-μεσαίου»,

μία φορά ανά δύο εβδομάδες για τα αθλήματα επιπέδου επικινδυνότητας «μεσαίου» και «υψηλού».

Για τους αθλητές-εργαζόμενους, εφόσον υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο self test, ισχύουν για προπονήσεις τα παραπάνω. Αν δεν υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό test, τότε θα απαιτείται η διενέργεια rapid test ως εξής:

μία φορά ανά τρεις εβδομάδες για τα αθλήματα επιπέδου επικινδυνότητας «χαμηλού-μεσαίου»,

μία φορά ανά δύο εβδομάδες για τα αθλήματα επιπέδου επικινδυνότητας «μεσαίου»,0

μία φορά κάθε εβδομάδα για τα αθλήματα επιπέδου επικινδυνότητας «υψηλού».

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Ακαδημιών (ηλικίες 6-12 ετών), η οποία θα επιτραπεί από την προσεχή Δευτέρα (17/5), πέραν των άλλων Οδηγιών για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που θα εκδοθούν τις προσεχείς ημέρες από την ΓΓΑ, θα αρκεί η προσκόμιση της δισεβδομαδιαίας «σχολικής βεβαίωσης» έπειτα από τα αντίστοιχα self test.

Συστήνεται, μάλιστα, για εκπαιδευτικούς λόγους, ώστε να εξοικειώνονται τα παιδιά με το αυτοδιαγνωστικό τεστ, η επιτηρούμενη διεξαγωγή του από εξειδικευμένο προσωπικό στις Ακαδημίες με συχνότητα μία φορά ανά δύο εβδομάδες.

Επιπλέον, η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων δεν εγκρίνει ακόμα την αντικατάσταση των προληπτικών ελέγχων με την προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού, έως ότου ληφθεί απόφαση που θα αφορά συνολικά τις πάσης φύσεως δραστηριότητες των πλήρως εμβολιασμένων για όλη τη χώρα. Παράλληλα, θα εξεταστεί το προσεχές διάστημα η λειτουργία των ειδικών πισινών για «Baby Swimming».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε ότι «η συντεταγμένη επανεκκίνηση του συνόλου του ερασιτεχνικού αθλητισμού εξαρτάται από την αυστηρή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Ο καθένας μας, από το πόστο του, οφείλει να περιφρουρήσει την πιστή εφαρμογή τους, προκειμένου η σταδιακή επιστροφή και στην αθλητική κανονικότητα να περνά με ασφάλεια από το κάθε στάδιο στο επόμενο, δεδομένου ότι η πανδημία δεν τελείωσε. Γνωρίζω ότι η αθλητική οικογένεια σέβεται αυτές τις προϋποθέσεις και είναι εξαιρετικά πειθαρχημένη, χαρακτηριστικά στοιχεία άλλωστε που διέπουν το αθλητικό μας οικοδόμημα. Η μάχη με τον covid-19 είναι διαρκής και ομαδική και θα βγούμε νικητές».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - self test: 3197 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Απόπειρα βιασμού ανήλικης και νεαρών γυναικών σε απόμερο δρόμο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καθηγητής που πήγε για μάθημα χωρίς self test