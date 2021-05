Life

Μαρία Ηλιάκη: Το βίντεο με τον αγαπημένο της να την “πειράζει” λίγο πριν γεννήσει

Η παρουσιάστρια διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο σύντροφος της, περνά μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της, καθώς περιμένει να γίνει για πρώτη φορά μανούλα.

Η παρουσιάστρια ζει τον τελευταίο καιρό στην Ελβετία και μοιράζεται πολλά στιγμιότυπα από τη ζωή της με την εγκυμοσύνη με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Έτσι μοιράστηκε και μία βόλτα που είχε βγει με τον Στέλιο Μανουσάκη, ο οποίος την πειράζει χαριτωμένα.

