Βέλγιο: “Coronapass” για την πρόσβαση σε μεγάλες εκδηλώσεις

Το βελγικό «coronapass» θα έχει αντίστοιχη χρήση με αυτή του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες.

Η βελγική κυβέρνηση δρομολογεί τη χρήση ενός ηλεκτρονικού πάσου, του «coronapass», για την πρόσβαση σε μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Βέλγιο, από τα μέσα Αυγούστου και μετά.



Το βελγικό «coronapass» θα έχει αντίστοιχη χρήση με αυτή του Πράσινου ψηφιακου πιστοποιητικού της ΕΕ που θα αφορά ταξίδια και μετακινήσεις. Θα ζητείται η απόδειξη είτε εμβολιασμού, είτε αρνητικού τεστ. Η χώρα προτίθεται να το χρησιμοποιήσει για περιορισμένη χρήση εντός της επικράτειας, από τα μέσα Αυγούστου και μετά, όταν θα έχει δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν.



Σταδιακά το Βέλγιο θα αρχίσει να επιτρέπει την πρόσβαση σε εκδηλώσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με συμμετοχή ολοένα και περισσότερων ατόμων. Εάν όμως ένας διοργανωτής θέλει να υπερβεί τα εκάστοτε υφιστάμενα όρια, θα μπορούσε να το πράξει με τον έλεγχο του «coronapass» στην είσοδο των εκδηλώσεων.

