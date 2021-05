Οικονομία

Πτήσεις Ελλάδας – Ρωσίας: σε νέα σύσκεψη οι αποφάσεις

Κοινή βούληση Ρωσίας-Ελλάδας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών εμβολιασμού και της έναρξης των πτήσεων.

Την κοινή διάθεση Ελλάδας- Ρωσίας αφενός να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών εμβολιασμού και αφετέρου να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, εξέφρασαν κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψή τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Ρώσος Συμπρόεδρος της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Ρωσίας, Υπουργός Μεταφορών Βιτάλι Σαβέλιεφ.

Κύριο θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν η έναρξη της αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδας – Ρωσίας, η οποία επείγει, εν όψει του ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού στις 15 Μαΐου. Όπως σημείωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης, το ενδιαφέρον για μετακίνηση Ρώσων πολιτών στη διάρκεια του καλοκαιριού προς ελληνικούς προορισμούς θεωρείται αυξημένο από τις αεροπορικές εταιρίες. Για το λόγο αυτό, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να επικοινωνήσουν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης των πτήσεων, στη βάση των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα, ως προς την πανδημία, ανήκει στην κατηγορία των «πράσινων» χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το πρόγραμμα των εμβολιασμών προχωρά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με το 1% του ελληνικού πληθυσμού να εμβολιάζεται καθημερινά. «Eίναι βέβαιο ότι μέρα με τη μέρα βελτιώνεται σημαντικά η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα, όπως δείχνουν όλες οι τάσεις», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τις διαχρονικά καλές σχέσεις Ρωσίας- Ελλάδας. Εξέφρασε, ακόμη, τη θλίψη του για τη σημερινή ένοπλη επίθεση σε σχολείο του Καζάν, με θύματα μικρούς μαθητές.

Στην τηλεδιάσκεψη από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Ιωάννης Σμυρλής, η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βίκυ Λοϊζου, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Δριτσάκος και ο Καθηγητής Επιδημιολογίας, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης.