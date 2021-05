Life

Ποιος τύπος άσκησης αυξάνει την ανθεκτικότητα στο στρες

Γιατί πρέπει να ασκείσαι αν είσαι αγχώδης τύπος.

Ξέρουμε από πάρα πολλές έρευνες ότι η γυμναστική επηρεάζει το ορμονικό μας σύστημα, διατηρώντας μια ισορροπία, πράγμα που μπορεί να παίξει θετικό ρόλο, μεταξύ άλλων, και στη ρύθμιση του άγχους. Μην ξεχνάς ότι το στρες μπορεί να επηρεάσει κάποια επίπεδα των ορμονών στον οργανισμό σου, ενώ κάποιες ορμόνες (βλέπε κορτιζόλη και ντοπαμίνη) αυξάνονται όταν αγχώνεσαι.

Η γυμναστική, ακριβώς επειδή εξασφαλίζει καλύτερη ισορροπία στο ορμονικό σου σύστημα, αποτελεί μια καλή ασπίδα προστασίας για τα απότομα σκαπανεβάσματα των ορμονών που προκαλούνται λόγω άγχους.

Να λοιπόν γιατί, ιδιαίτερα αν είσαι αγχώδης χαρακτήρας, πρέπει να γυμνάζεσαι. Όχι μόνο για να εκτονώνεις, μεταξύ άλλων, και το άγχος σου αλλά και για να κρατάς καλύτερα ρυθμισμένο τον οργανισμό σου.

