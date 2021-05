Life

Να χωρίσεις ή να μη χωρίσεις;

Ο ψυχολόγος σου εξηγεί γιατί το δίλημμα είναι στην πραγματικότητα τρίλημμα.

Στην αρχή θα περάσει σαν σκέψη από το μυαλό σου. Θέλεις την ελευθερία σου; Θέλεις να γνωρίσεις κάποιον άλλο (ας υποθέσουμε ότι δεν τον έχεις ήδη γνωρίσει ακόμη, επειδή γίνεται σύνθετο); Δεν αντέχεις άλλο την έλλειψη επικοινωνίας, συναισθημάτων, οργασμού;Την ίδια ώρα όμως που κάποιοι θα πάρουν αμέσως τη γενναία απόφαση να χωρίσουν, κάποιοι άλλοι θα χρειαστούν αρκετό έως πολύ χρόνο για να περάσουν από τη σκέψη στην πράξη. Τι γίνεται όμως όταν ο χρόνος περνά και το δίλημμα παραμένει χωρίς να γίνεται λήψη κάποιας ουσιαστικής απόφασης.

Ο Ψυχοδυναμικός Ψυχολόγος Γεώργιος Παπαγεωργίου, διευθυντής της Ψυχικής Φροντίδας εξηγεί ότι σε αυτή τη περίπτωση βοηθάει να διευρύνουμε την έννοια του διλήμματος και να το εξετάσουμε ως τρίλημμα.

