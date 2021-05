Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: πιθανή η μία δόση εμβολίου σε όσους νόσησαν (βίντεο)

Ο Καθηγητής Παθολογίας και Λοιμώξεων μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον εμβολιασμό, τον κορονοϊό και τη χρήση μάσκας.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τον κορονοϊό και τον εμβολιασμό, μίλησε ο Αθανάσιος Σκουτέλης, λέγοντας ότι «όποιος έχει νοσήσει από κορονοϊό, έχει αναπτύξει αντισώματα και το πιθανότερο είναι να ανακοινωθεί ότι θα χρειαστεί να κάνει μόνο μία δόση εμβολίου, για να είναι πλήρως καλυμμένος».

Όπως είπε, ανακοινώσεις επί του θέματος θα πρέπει να αναμένονται την Δευτέρα από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Ο Καθηγητής Παθολογίας και Λοιμώξεων σημείωσε ότι «ένα άτομο θεωρείται ότι μπορεί να είναι ασφαλές δύο με τρεις εβδομάδες μετά και την δεύτερη δόση του εμβολίου, για αυτό και βλέπουμε πολλά άτομα που έχουν κάνει την πρώτη δόση λίγο μετά να προσβάλλονται από κορονοϊό», κάτι που χαρακτήρισε ως φυσιολογικό.

Ο κ. Σκουτέλης επεσήμανε ότι «θα πρέπει όλοι μας, εμβολιασμένοι και μη, να φοράμε μάσκα, καθώς το συνολικό ποσοστό του πληθυσμού που έχει κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου είναι μικρό» και υπάρχει ακόμη «πολύς δρόμος» για να διανύσουμε μέχρι την γενική ανοσία.





