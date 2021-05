Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Έγιναν 1,7 εκατομμύρια self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς (βίντεο)

Τι είπε η υπουργός Παιδείας για τα self test που βγήκαν θετικά και για τα πειραματικά σχολεία. Η απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για τα ΑΕΙ.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και του Νίκου Χατζηνικολάου ήταν η Υπουργός Παιδείας.

Η Νίκη Κεραμέως είπε ότι επισκέφθηκε την Δευτέρα πάνω από δέκα σχολεία και ότι τα παιδιά της μίλησαν με θέρμη για τα self test.

Για εκείνα που βγήκαν θετικά, που σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχονται σε 700 σε όλη την Ελλάδα, η Υπ. Παιδείας είπε ότι «απαιτείται για όλα επαναληπτικός, μοριακός έλεγχος» και ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από τον ΕΟΔΥ.

Όπως ανέφερε, «έγιναν 1,7 εκατομμύρια self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς και ότι όσα βγήκαν θετικά, ήταν κυρίως ασυμπτωματικοί ασθενείς και έτσι έγινε ένα βήμα για να προστατευθούν οι ίδιοι και να ανακοπεί η διασπορά του κορονοϊού».

Σε ότι αφορά την δημιουργία ακόμη 50 Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε όλη την χώρα, ανέφερε ότι «στόχος είναι σε αυτά τα σχολεία να αναπτύσσονται οι βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές και μετά αυτές να εφαρμόζονται στα σχολεία όλης της χώρας».

Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, που ζήτησε να μην ισχύσουν από φέτος οι αλλαγές στα ΑΕΙ λόγω της πανδημίας, είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση λειτουργεί μικροπολιτικά, τονίζοντας ότι «εάν ένα παιδί μπει σε σχολή ΑΕΙ με βαθμό 1 και 2, υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να αποφοιτήσει από την σχολή. Εμείς θέλουμε να μην κοροϊδεύουμε τα παιδιά και κανέναν. Ο στόχος μας είναι να ανοίγουμε δρόμους. Δεν θα θυσιάσουμε πράγματα σήμερα για να μην γίνουν απατηλά όνειρα στο μέλλον».





