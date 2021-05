Κόσμος

Γάζα: κατάρρευση πολυώροφου κτηρίου από ισραηλινό βομβαρδισμό (βίντεο)

Οι εικόνες από το σημείο, που κάνουν το γύρο του κόσμου, κόβουν την ανάσα!

Μια πολυκατοικία ύψους 13 ορόφων κατέρρευσε στη Λωρίδα της Γάζας, αφού επλήγη κατά τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς απόψε, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ένοικοι του πολυώροφου κτηρίου, καθώς και όσοι κατοικούσαν γύρω από αυτό, κλήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, περίπου μία ώρα πριν από τον βομβαρδισμό. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν το κτήριο είχε εκκενωθεί πλήρως ή αν υπάρχουν θύματα.

Ως απάντηση για την καταστροφή του κτηρίου στη Γάζα, όπου στεγάζονταν τα γραφεία πολλών υψηλόβαθμων στελεχών της, η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ένας πύραυλος έπληξε ένα κτήριο στο προάστιο Χολόν. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν ο τραυματίας βρισκόταν σε αυτό το κτίριο.

Τουλάχιστον 20Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων οι εννέα παιδιά, είναι ο χθεσινός απολογισμός από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σε απάντηση για τις ρουκέτες που είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα από τον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Israel destroys a 13-story building in Gaza pic.twitter.com/McGxUWPQng

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 11, 2021

