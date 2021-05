Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης - Τσίπρας σε Ρέγκλινγκ: να ενισχυθούν και οι εργαζόμενοι

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Οι οικονομικές εξελίξεις στις συνθήκες που δημιουργεί η υγειονομική κρίση συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου, κατά τη συνάντηση, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την εκτίμηση πως το δημόσιο χρέος παραμένει μεσοπρόθεσμα βιώσιμο, χάρη στην αναδιάρθρωση του Ιουνίου του 2018 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που μείωσε σημαντικά το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης, καθώς και χάρη στην ασφάλεια που προσφέρουν έναντι μελλοντικών κραδασμών τα σημαντικά ταμειακά αποθέματα που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τόνισε ωστόσο, ότι υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από ασθενή και ανομοιογενή οικονομική ανάκαμψη, που θα αφήνει εκτός τη μεγάλη πλειοψηφία της παραγωγικής βάσης της χώρας, δηλαδή τους εργαζόμενους και τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα.

Όσον αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την άποψη πως είναι ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο υπογράμμισε ότι θα πρέπει να συνοδευτεί με επιπλέον μεταβατικές δράσεις στήριξης ώστε η ανάκαμψη να αφορά όλους και όχι μόνο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Τέλος, ο κ. Τσίπρας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενη πρόωρη άρση του συνόλου των προσωρινών - έστω και ανεπαρκών - μέτρων προστασίας, καθώς κάτι τέτοιο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε πως η επανεκκίνηση θα πρέπει να συνοδευτεί με μέτρα στήριξης της απασχόλησης και της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να συγκρατηθούν απολύσεις, λουκέτα και να μην αφήσει η πανδημία νέα μακροχρόνια τραύματα στην ελληνική οικονομία.

Αναφερόμενος στην συνάντηση, ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε δηκτικά στο Twitter, «Ακόμα και τώρα. Έξι χρόνια μετά, θλίβομαι να βλέπω τον τ. σύντροφο να νομιμοποιεί αυτόν τον αστοιχείωτο δικαστικό κλητήρα της τρόικας απευθύνοντάς του τον λόγο».

