Γλυκά Νερά - σύζυγος 20χρονης: Να μην συμβεί σε κανέναν αυτό που πάθαμε εμείς

Ο σύζυγος της 20χρονης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Τι δήλωσε. Το χρονικό της τραγωδίας. Επικήρυξη για τους δολοφόνους.

Επέστρεψε στο σπίτι του, στα Γλυκά Νερά, ο τραγικός πατέρας, που είδε ληστές να σκοτώνουν τη γυναίκα του και να απειλούν με όπλο το μωρό τους, τα ξημερώματα της Τρίτης.

«Θα τους πιάσουνε. Η αστυνομία ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Τους παρακαλέσαμε να μην μας κάνουν κακό. Να μην συμβεί σε κανέναν άνθρωπο αυτό που πάθαμε εμείς», δήλωσε έξω από το σπίτι του ο 32χρονος σύζυγος της 20χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε από τους αδίστακτους κακοποιούς.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες, από δύο ειδικές ομάδες που έχουν συσταθεί για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών, ενώ χρηματική αμοιβή ύψους 300.000 ευρώ προκηρύχθηκε σε οποιονδήποτε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες σε αρμόδια Αρχή που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών.





Πρόκειται για Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, σύμφωνα με την οποία όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό, καλείται να επικοινωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6442694 και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Σημειώνεται ότι, για τα πρόσωπα που θα παράσχουν πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφαλιστεί ανωνυμία έναντι κάθε Αρχής και οποιουδήποτε τρίτου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα, τρεις άγνωστοι εισέβαλλαν στο σπίτι του ζευγαριού. Ο 32χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού με τη σύζυγό του βρίσκονταν στην κρεβατοκάμαρά τους, στον πρώτο όροφο και το 11 μηνών μωρό τους στη σοφίτα. Οι δράστες, που φορούσαν κουκούλες, ανέβηκαν τη σκάλα, από την οποία κρέμασαν το σκύλο της οικογένειας, που βρέθηκε νεκρός.

Κρατώντας το μωρό στα χέρια τους, το σημάδεψαν με το όπλο, ζητώντας από τους γονείς να τους πουν πού είναι το χρηματοκιβώτιο. Ο άνδρας αντέδρασε και τον έδεσαν και η γυναίκα έπαθε αμόκ, βλέποντας το μωρό στα χέρια των δραστών. Η νεαρή, βρετανικής καταγωγής και με γνώση πολεμικών τεχνών, επιχείρησε να σταματήσει τους δράστες, οι οποίοι πήραν το μαξιλάρι της και κλείνοντάς το στόμα, την σκότωσαν.





Ο 32χρονος σε κατάσταση απόλυτου σοκ κατέφερε να καλέσει από το κινητό του την Αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και τον βρήκε δεμένο, με τη νεκρή γυναίκα δίπλα του.

Έγκλημα δίχως προηγούμενο...

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την παρουσία του στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών αναφέρθηκε στο ειδεχθές έγκλημα στα Γλυκά Νερά εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του και τονίζοντας ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί ήδη δύο ομάδες που διερευνούν την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση δηλώνουν επίσης σοκαρισμένοι από την αγριότητα του εγκλήματος.





Αναλυτικά, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας δήλωσε: «Η δολοφονία της 20χρονης μητέρας σήμερα το πρωί είναι ένα ειδεχθές έγκλημα που διαπράχθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα. Τόση βαρβαρότητα είναι σπάνια για τα δεδομένα της χώρας μας. Ο σύζυγος κατάφερε και ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες ανταποκρίθηκαν άμεσα. Από την πρώτη στιγμή παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη και ιατρική παρακολούθηση προς τα μέλη της οικογένειας. Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας υπήρξε άμεση. Ειδική ομάδα αξιωματικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ανέλαβε τις έρευνες προκειμένου να εξιχνιάσει την υπόθεση και να οδηγήσει τους δράστες στη Δικαιοσύνη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας τόσο στους οικείους όσο και στην οικογένεια της κοπέλας».

Ο Πάνος Σόμπολος, ο «πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ είπε στον ΑΝΤ1 ότι «έχουμε να κάνουμε με ένα φρικιαστικό και αποτρόπαιο έγκλημα, που είναι γεμάτο αγριότητα, βαρβαρότητα και απανθρωπιά». Όπως τόνισε, «η αγριότητα φαίνεται και από το περιστατικό που αναφέρει ο σύζυγος ό,τι ο ένας από τους δράστες απειλούσε με το περίστροφο το μωρό και έλεγε στην μητέρα ότι θα σκοτώσει το μωρό αν δεν τους πει που είναι τα χρήματα. Φαντάζεστε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν αυτή η μανούλα πριν την στείλουν στον άλλον κόσμο;».





Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε η Μερώπη Μαχαιρίδου, Διευθύντρια του Γυμνασίου - Λυκείου στην Αλόννησο, όπου μεγάλωσε το κορίτσι, το οποίο είχε ιδιαίτερη αγάπη στον αθλητισμό. Όπως είπε, η άτυχη 20χρονη ήταν επί 6 χρόνια μαθήτρια στο σχολείο και το άκουσμα της είδησης συγκλόνισε όλη την Αλόννησο.

Το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά κάνει τον γύρο του κόσμου μέσα από τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Το πρακτορείο Reuters υπό τον τίτλο "Η δολοφονία νεαρής μητέρας μπροστά στο παιδί της σοκάρει την Ελλάδα" αναφέρεται εκτενώς στο στυγερό έγκλημα, επισημαίνοντας ότι το θύμα είχε μεν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά είχε βρετανικό διαβατήριο και καταλήγει: Οι Έλληνες είναι συνηθισμένοι σε δολοφονίες μεταξύ συμμοριών, αλλά ο στραγγαλισμός της γυναίκας μπροστά στο βρέφος της, προκάλεσε σοκ.





