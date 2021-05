Κόσμος

Ζάεφ: Δεν διαπραγματευόμαστε τη γλώσσα και την ταυτότητά μας

Η "κόκκινη γραμμή" του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αισιόδοξη για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Επίτροπος Διεύρυνσης επέστρεψε από ένα ταξίδι στην περιοχή. Ανέφερε ότι η αναθεωρημένη στρατηγική διεύρυνσης του περασμένου έτους δίνει ώθηση στη διαδικασία ένταξης.

Πώς μπορούν, όμως, να πειστούν τα κράτη μέλη της Δυτικής Ευρώπης που είναι επιφυλακτικά για την περαιτέρω διεύρυνση;

«Αυτό που έχω δει στις συζητήσεις τον Δεκέμβριο, ήταν ότι με τη νέα μεθοδολογία, με το νέο οικονομικό και με το νέο σχέδιο οικονομικής επένδυσης μπορέσαμε να τους πείσουμε. Δεν ήταν αυτοί, που είπαν όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να τους δοθεί στήριξη. Και εξακολουθώ να συνεργάζομαι μαζί τους για να διατηρήσω την υποστήριξή τους» δήλωσε ο Επίτροπος στο Euronews.

Από τις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που παίζουν σήμερα, μόνο δύο, η Σερβία και το Μαυροβούνιο διεξάγουν συνομιλίες ένταξης. Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία είναι υποψήφιες χώρες και περιμένουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπέβαλε ήδη την αίτησή της και το Κοσσυφοπέδιο είναι ακόμη πιο κάτω.

Για τον Επίτροπο, η ΕΕ είναι βασικός παράγοντας στην περιοχή παρά την αυξανόμενη κινεζική και ρωσική επιρροή στην περιοχή.

«Μπορούμε να καταστήσουμε πολύ σαφές σε όλους ότι είμαστε ο γεωπολιτικός παράγοντας. Όπως βλέπετε, είναι οι εταιρείες μας που επενδύουν περισσότερο. Όπως βλέπετε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που επενδύει περισσότερο όσον αφορά την οικονομική βοήθεια, είτε είναι η οικοοικονομική ανάκαμψη, είτε πρόκειται για τις μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουμε την περιοχή στην καθημερινή ζωή τους» δήλωσε σχετικά.

Ο Επίτροπος επέμεινε επίσης ότι οι ενταξιακές συνομιλίες της Αλβανίας θα μπορούσαν να ξεκινήσουν νωρίτερα από τη Βόρεια Μακεδονία - εάν οι φιλοδοξίες των Σκοπίων μπλοκαριστούν από το βέτο της Βουλγαρίας.

Αυτή η ιδέα απορρίπτεται από τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες.

«Περιμένουμε από την ΕΕ ως σύνολο, και τα 27 κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι συνεπείς με όσα μας υποσχέθηκαν. Αυτό ήταν - εσείς φέρτε αποτελέσματα -και εμείς θα ανταποκριθούμε. Εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε και στο διπλάσιο. Και περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό που πρέπει. Έχοντας κατά νου ότι ανοίγουμε συζητήσεις για οποιοδήποτε θέμα είναι διαπραγματεύσιμο για όλους. Αλλά ζητήματα όπως η ταυτότητα, οι γλώσσες δεν συζητούνται ποτέ σε κανένα στάδιο της διεύρυνσης της ΕΕ» δήλωσε στο Euronews. Ταυτόχρονα τόνισε ότι «η μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

ΠΗΓΗ: Euronews

