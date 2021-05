Life

Κατερίνα Στικούδη: Το σχόλιο της Hadise για τη μεταμόρφωσή της στο YFSF

Η εμφάνιση που ενθουσίασε την Hadise και το σχόλιο για τη Στικούδη!

Αφιερωμένο στη Eurovision ήταν το τελευταίο επεισόδιο του “Your Face Sounds Familiar”.

Οι διαγωνιζόμενοι του λαμπερού σόου του ΑΝΤ1 ανέβηκαν στη σκηνή και ενσάρκωσαν αγαπημένους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στη σκηνή του ευρωπαίου διαγωνισμού τραγουδιού.

Η Κατερίνα Στικούδη μεταμορφώθηκε, λοιπόν, σε Hadise και ερμήνευσε το κομμάτι “Dum Tek Tek”, που εκπροσώπησε την Τουρκία στην Eurovision του 2009 και κατέκτησε την 4η θέση. Η Κατερίνα Στικούδη μιμήθηκε εξαιρετικά την Τουρκάλα τραγουδίστρια και απέσπασε πολύ καλά σχόλια από την κριτική επιτροπή.

Η εμφάνιση αυτή, όμως, φαίνεται πως ενθουσίασε και την Hadise...

