Βασίλισσα Ελισάβετ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την κηδεία του Πρίγκιπα Φίλιππου

Η έξοδος της Βασίλισσας στο Κοινοβούλιο έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της οικογένειας στο Instagram.

Σε πένθος βρίσκεται η Βασίλισσα Ελισάβετ από την στιγμή που έφυγε από την ζωή ο Πρίγκιπας Φίλιππος. Ο Δούκας του Εδιμβούργου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 99 ετών, την Παρασκευή 9 Απριλίου.

Όπως είναι λογικό η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας βιώνει δύσκολες στιγμές, ενώ η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει επιστρέψει και πάλι στα καθήκοντα της.

Μάλιστα το πρωί της Τρίτης η 95χρονη μονάρχης πραγματοποίησε και την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την κηδεία του συζύγου της.

Συγκεκριμένα η Βασίλισσα Ελισάβετ βρέθηκε στο άνοιγμα του Κοινοβουλίου στη Μεγάλη Βρετανία συνοδευόμενη από τον γιο της Πρίγκιπά Κάρολο.

