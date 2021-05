Πολιτική

Frontex: Πρόταση για ενεργοποίηση και εκτός ευρωπαϊκών χωρικών υδάτων

Πρόταση ενεργοποίησης της Frontex και εκτός των χωρικών υδάτων της Ευρώπης, προκειμένου να προλαμβάνεται η διακίνηση μεταναστών, διατύπωσε ο Ν. Μηταράκης.

Την πρόταση της Ελλάδας, για δραστηριοποίηση της Frontex και εκτός των ευρωπαϊκών χωρικών υδάτων, προκειμένου να προλαμβάνονται παράνομες αναχωρήσεις, κατέθεσε στην Υπουργική Σύνοδο που διεξάγεται στην Λισαβόνα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης.

Στην παρέμβαση του, στις εργασίες της Συνόδου που διοργάνωσε η Πορτογαλική Προεδρία με θέμα: ‘’Η Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών’’, ο Νότης Μηταράκης, τόνισε την ανάγκη επέκτασης των δράσεων της Frontex σε τρίτες χώρες καθώς και την παροχή στήριξης τους, με σκοπό την μείωση των μεταναστευτικών ροών, προς τις χώρες της ΕΕ.

Στις διήμερες συζητήσεις της Συνόδου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εμβάθυνση των συνεργασιών ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες καταγωγής και διακίνησης, στην προώθηση των νόμιμων μεταναστευτικών οδών καθώς και στην ενίσχυση των μηχανισμών αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης μέσω της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Μετά το πέρας της Συνόδου ο κ. Μηταράκης δήλωσε:

“Προσκεκλημένοι της Πορτογαλικής Προεδρίας, συζητήσαμε με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Μετανάστευσης της ΕΕ, αλλά και των χωρών της Βορείου Αφρικής, τρόπους για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Για την Ελλάδα, η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και σε αυτήν την κατεύθυνση προτείναμε την ενεργοποίηση της FRONTEX εκτός των χωρικών υδάτων της Ευρώπης, ώστε να μπορέσουν να διακόψουν αποτελεσματικά τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών.’’

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Μηταράκης είχε διμερείς συναντήσεις με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Κέντρου για τη Διαμόρφωση της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD) κ. Michael Spindelegger, τους Υπουργούς Εσωτερικών της Ισπανίας, κ. Fernando Grande Marlaska, της Σλοβακίας κ. Roman Mikulec, της Σλοβενίας κ. Ales Hojs, καθώς και τον Διευθυντή της Frontex κ. Fabrice Leggeri.