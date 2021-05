Αθλητικά

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ : Ο Μέικον οδήγησε την “Ένωση” στη νίκη

Η ΑΕΚ χρειάζεται άλλη μία νίκη, την Πέμπτη στην Πυλαία, για να προκριθεί στους ημιτελικούς της Basket League.

Ένας ασταμάτητος Ντάριλ Μέικον στην τέταρτη περίοδο, πήρε την ΑΕΚ από το… χέρι και την οδήγησε στη νίκη (102-89) επί του ΠΑΟΚ, στο ΟΑΚΑ και πλέον χρειάζεται άλλη μία την Πέμπτη (13/5) στην Πυλαία, για να προκριθεί στους ημιτελικούς της Basket League.

Ο Αμερικανός άσος ήταν καθοριστικός με 29 πόντους και πολλά «μεγάλα» σουτ στην τελευταία περίοδο, παίζοντας και για τον Κιθ Λάνγκφορντ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας κι έφυγε στο ημίχρονο για μαγνητική (υπάρχουν φόβοι για βαριά θλάση στη γάμπα).

Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικός για τρεις περιόδους, δημιουργώντας συνθήκες ντέρμπι, όμως στην τέταρτη περίοδο «μίλησε» η ευστοχία του Μέικον, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 7/9 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 52-46, 73-72, 102-89

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά στην πρώτη περίοδο και με μπροστάρηδες τους Τέρνερ και Γκρίφιν πήρε προβάδισμα μέχρι και 7 πόντους (15-22 στο 9'), κλείνοντας το δεκάλεπτο με +6 (25-19).

Η ΑΕΚ αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, παίρνοντας μπροστά στην επίθεση με τους Μέικον, Γιάνκοβιτς και ανέτρεψε τα δεδομένα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με δικό της προβάδισμα 6 πόντων.

Στην τρίτη περίοδο, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ με τον Τέρνερ να βρίσκει ρυθμό στο σουτ έξω απ' τα 6,75 μ., όμως στην τέταρτη περίοδο ξεκίνησε η... ραψωδία του Μέικον.

Μετά το γκολ-φάουλ του Ματσιούλις (82-79) στο 5'55'' πριν το φινάλε, ο Αμερικανός σημείωσε 12 μαζεμένους πόντους κι έδωσε στην ΑΕΚ, διψήφια διαφορά, την οποία κράτησε με άνεση ως το φινάλε, παίρνοντας την πρώτη νίκη της στη σειρά.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Βαγγέλης Αγγέλου): Λοτζέσκι 10 (1), Ζήσης 5 (1), Χρυσικόπουλος 7 (1), Λάνγκφορντ, Μέικον 29 (7), Ματσιούλις 9, Γιάνκοβιτς 8, Γκίκας 9 (1), Κίνγκσλεϊ 4, Μορέιρα 16, Κατσίβελης 6.

ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης): Λοβ 11 (1), Γκρίφιν 19 (2), Μαργαρίτης 5 (1), Κακλαμανάκης 8, Κάρτερ 3 (1), Μπιτς 13 (3), Κονάτε 10, Τσαλμπούρης, Καμπερίδης 3 (1), Τέρνερ 17 (3), Παπαντωνίου.

