Νοσοκόμα σκότωσε ηλικιωμένους με... ινσουλίνη

Η Ρίτα Μέις ομολόγησε ότι χορήγησε ινσουλίνη σε οκτώ βετεράνους, ηλικίας από 81 έως 96 ετών, χωρίς να την χρειάζονται.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα μια νοσηλεύτρια, για τη δολοφονία επτά βετεράνων, στη Δυτική Βιρτζίνια στους οποίους χορήγησε σκόπιμα θανατηφόρες δόσεις ινσουλίνης.

Η Ρίτα Μέις, 46 ετών, είχε δηλώσει ένοχη τον περασμένο Ιούλιο για επτά ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα, αποφεύγοντας έτσι μια δίκη αλλά και μια έρευνα για περίπου άλλους δέκα ύποπτους θανάτους.

Σήμερα η Μέις ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη με τους συγγενείς των θυμάτων της, στην ακροαματική διαδικασία για την ανακοίνωση της ποινής της. «Λυπάμαι για τον πόνο που προκάλεσα», είπε απλά, κλαίγοντας με λυγμούς, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για τις πράξεις της.

Ο δικηγόρος της άφησε να εννοηθεί ότι η πελάτισσά του «δεν σκεφτόταν καθαρά» επειδή αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, όπως μετατραυματικό στρες, που συνδεόταν με μια παλαιότερη αποστολή της στο Ιράκ. Σε αυτό προστέθηκε και το άγχος που της προκαλούσε η δουλειά της, ως νυχτερινή νοσοκόμα σε ένα νοσοκομείο βετεράνων στη Δυτική Βιρτζίνια. Ωστόσο, ο δικαστής Τόμας Κλι εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει καμία εξήγηση και σίγουρα καμία δικαιολογία» για τα εγκλήματα που διέπραξε και την καταδίκασε σε ισόβια χωρίς αναστολή της ποινής. «Η χώρα έχει βαρύ χρέος απέναντί σας», είπε ο δικαστής, απευθυνόμενος στους βετεράνους, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν πολεμήσει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ρίτα Μέις ομολόγησε ότι από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2018 χορήγησε ινσουλίνη σε οκτώ άνδρες, ηλικίας από 81 έως 96 ετών, χωρίς να την χρειάζονται. Η ορμόνη αυτή είναι απαραίτητη για τη θεραπεία του διαβήτη, όμως μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη αν κάποιος δεν πάσχει από αυτήν την πάθηση, γιατί μπορεί να μειώσει το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα και να προκαλέσει κώμα ή ακόμη και θάνατο. Οι θάνατοι στην αρχή θεωρήθηκε ότι οφείλονταν σε παθολογικά αίτια, όμως ένας γιατρός τελικά σήμανε συναγερμό. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα και προχώρησαν στην εκταφή ορισμένων θυμάτων για να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Η χήρα ενός από τους βετεράνους είπε στο δικαστήριο ότι έπαθε σοκ όταν είδε τη λέξη «ανθρωποκτονία» γραμμένη στο πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου της, του Τζορτζ Σόου. «Δεν ήξερα γιατί το έκανε αυτό, μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά μου πήρε τη ζωή μου», είπε η Νόρμα Σόου.

