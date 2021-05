Πολιτισμός

Στήριξη 8 εκατ. ευρώ σε κινηματογράφους και διανομείς ταινιών

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Επικρατείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με το συνολικό ποσό των 8.000.000 ευρώ πρόκειται να ενισχυθούν οι κινηματογράφοι και οι διανομείς κινηματογραφικών ταινιών που έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών στήριξης που λαμβάνονται για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του πολιτισμού.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Επικρατείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, προβλέπεται η καταβολή σταθερού ποσού €4 ανά θεατή/εισιτήριο και ανά προβολή, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου και για συνολικό μέγιστο αριθμό 40 προβολών ανά μήνα, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ως εξής:

Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίου, όπως αυτές προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας, για τις επιχειρήσεις που λειτούργησαν από την 1η Οκτωβρίου 2020 και ως τη χρονική στιγμή που τους επιτράπηκε ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται ο κινηματογράφος και τα μέτρα αναστολής της λειτουργίας που επιβλήθηκαν τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο 2020.

Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 10% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίου, όπως αυτές προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας, για τις επιχειρήσεις που δεν λειτούργησαν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο 2020.

Επιπλέον, για τους διανομείς κινηματογραφικών ταινιών προβλέπεται η καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικής ενίσχυσης που καλύπτει το 40% της διαφοράς της μείωσης του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, «με στοχευμένα μέτρα, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζουν τους επαγγελματίες του κινηματογράφου στις ιδιαίτερες, δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από τον περασμένο Νοέμβριο το ΥΠΠΟΑ εκπόνησε ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των κινηματογραφικών αιθουσών. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, η Κοινή Υπουργική Απόφαση παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη στους επαγγελματίες της προβολής και διανομής της κινηματογραφικής ταινίας, προκειμένου να ενισχυθεί η κινηματογραφική αίθουσα και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τέχνη του κινηματογράφου».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης δήλωσε:

«Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να προστεθεί στις έμπρακτες κινήσεις στήριξης για τον πολιτισμό, τόσο μέσω των οριζόντιων μέτρων, όσο και με εξειδικευμένα μέτρα σχεδιασμένα για να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες του κλάδου. Απόλυτη προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του πολιτισμού και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις που η πανδημία είχε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του πολιτισμού».

Σημειώνεται πως με προτεραιότητα η οικονομική αυτή ενίσχυση να διαχυθεί και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και την προστασία συνολικά των θέσεων εργασίας, η ΚΥΑ θέτει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

Οι κινηματογράφοι που θα λάβουν την ενίσχυση, επιστρέφουν ποσοστό 20% αυτής για τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών ετών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν την 6η Νοεμβρίου 2020 για ένα μήνα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση μέσω της ειδικής πλατφόρμας stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Αναλυτικές πληροφορίες για την Κοινή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ 1820/29.04.2021), όπου δημοσιεύτηκε.

