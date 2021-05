Κόσμος

Τραγωδία με 13χρονο: απορριμματοφόρο τον συνέθλιψε ενώ κοιμόταν

Άλλοι δύο ανήλικοι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή. Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

Σοκ στο Πόρτ Λίνκολν της Νότιας Αυστραλίας! Ένα 13χρονο αγόρι, το οποίο κοιμόταν, μαζί με άλλους δύο ανήλικους, μέσα σε κάδο σκουπιδιών, συνεθλίβη από απορριμματοφόρο, νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Το ένα αγόρι τραυματίσθηκε ελαφρά, καθώς κατάφερε να πηδήξει από τον κάδο, όπως και ένας συνομήλικος του, αλλά ο 13χρονος φίλος τους πέθανε ακαριαία.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου δεν γνώριζε ότι τα παιδιά κοιμούνταν μέσα στον κάδο και όταν κατάλαβε τι είχε γίνει, υπέστη ισχυρό σοκ.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται και οι άλλοι δύο ανήλικοι, οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να δώσουν κατάθεση.

Πηγή: abc.net.au

