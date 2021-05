Κόσμος

Ισραήλ: Ολονύχτιος πόλεμος με ρουκέτες (εικόνες)

Άκρως ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο Ισραήλ, σε μία από τις χειρότερες κλιμακώσεις των συγκρούσεων Εβραίων- Παλαιστίνιων τα τελευταία χρόνια.

Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Γάζα, ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος βραχίονάς του εκτόξευσε πάνω από 200 ρουκέτες εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκάλεσε την κατάρρευση δωδεκαώροφου κτιρίου. Tην ιδια ώρα, σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας των Παλαιστινίων, συνολικά 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, από τα ισραηλινά πλήγματα οι 12 εκ των οποίων ήταν παιδιά.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως βρισκόταν στη διαδικασία εκτόξευσης «110 ρουκετών» εναντίον της μητρόπολης του Τελ Αβίβ και άλλων «100 ρουκετών» εναντίον της πόλης Μπερσέβα «σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον ακινήτων κατοικημένων από αμάχους».

Ένας άνδρας κι ένα κορίτσι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πόλη Λοντ, καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από ρουκέτα η οποία εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε η αστυνομία.

Το κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο άνδρας περίπου σαράντα ετών κηρύχθηκε νεκρός στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία δεν διευκρίνισε αν τα δύο θύματα ήταν γονιός και κόρη.

Οι νέοι θάνατοι αυξάνουν σε πέντε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ εξαιτίας των ρουκετών που εκτοξεύουν από το βράδυ της Δευτέρας ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τα πλήγματα εναντίον θέσεων των παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

«Τις τελευταίες ώρες» ο ισραηλινός στρατός «έπληξε μεγάλο αριθμό σημαντικών στόχων των τρομοκρατών σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας» και «αυτή τη στιγμή, τα πλήγματα συνεχίζονται», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το γενικό επιτελείο.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η πόλη Λοντ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέβαλε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Λοντ (κεντρικά), θέατρο τις τελευταίες ώρες «ταραχών» στις οποίες ενεπλάκησαν μέλη της αραβικής μειονότητας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε πως έδωσε πράσινο φως για να κηρυχθεί «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στη Λοντ, όπου η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «ταραχές» από μέλη της αραβικής μειονότητας μετά τον βίαιο θάνατο ισραηλινού Άραβα την προηγουμένη, για τον οποίο συνελήφθη Εβραίος, κάτοικος της πόλης, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

Πυρπολήθηκε συναγωγή

Συναγωγή παραδόθηκε στις φλόγες στην πόλη Λοντ, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, εν μέσω επεισοδίων ανάμεσα σε Άραβες και Εβραίους κατοίκους, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Άραβες φέρονται να σύλησαν συναγωγή στη Λοντ, πόλη που απέχει 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ, και κατόπιν να την πυρπόλησαν. Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες καταστημάτων.

Ο δήμαρχος της Λοντ, ο Χαΐρ Ρεβίβο, μίλησε για «εμφύλιο πόλεμο» και ζήτησε να επιβληθεί αμέσως απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στην πόλη.

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν επίσης στις κατά πλειονότητα αραβικές πόλεις Άκο (βόρεια) και Γιάφα (κοντά στο Τελ Αβίβ).

Η Λοντ χαρακτηρίζεται εστία κοινωνικών εντάσεων στο Ισραήλ. Ο δείκτης εγκληματικότητας στην πόλη είναι υψηλός.

Νεκρός νεαρός Παλαιστίνιος

Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε επεισόδια με τον ισραηλινό στρατό στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση της βίας στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Ένας πολίτης» σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στη διάρκεια επεισοδίων στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Φαουάρ, κοντά στη Χεβρόνα, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας.

Κατά το WAFA, το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, επρόκειτο για τον Χουσέιν Αλ Τίτι, 26 ετών.