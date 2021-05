Κόσμος

Συγκρούσεις Ισραηλινών – Παλαιστινίων: Νέο έκτακτο Συμβούλιο του ΟΗΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για τη Μέση Ανατολή που «βράζει», μέσα σε τρεις μέρες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει σήμερα νέα έκτακτη συνεδρίαση για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, τη δεύτερη συνεδρίαση μέσα σε τρεις ημέρες, έγινε σήμερα γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Η νέα συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί έπειτα από πρωτοβουλία της Τυνησίας, της Νορβηγίας και της Κίνας.

Η πρώτη συνεδρίαση τη Δευτέρα, την οποία είχε ζητήσει η Τύνιδα, έληξε χωρίς να εκδοθεί καμιά κοινή δήλωση από το Συμβούλιο λόγω των επιφυλάξεων που είχαν εκφράσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για την έγκριση ενός κειμένου "σε αυτό το στάδιο".

Ειδήσεις σήμερα:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: επενδυτικά δάνεια από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Σεισμός ταρακούνησε την Καστοριά

Καιρός: συννεφιές και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη