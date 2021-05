Παράξενα

Κορονοϊός – Λαμία: Γιατρός στο εμβολιαστικό κέντρο έλεγε στον κόσμο να μην κάνει το εμβόλιο

Αναστάτωση στο Κέντρο Υγείας της Λαμίας. Άμεση ήταν η αντίδραση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ. Στο Πειθαρχικό η γιατρός.

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι άνθρωποι που πήγαν να κάνουν το εμβόλιο στο ΚΥ Λαμίας το απόγευμα της Τρίτης, όπου τελικά η διαδικασία του εμβολιασμού εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός, που ήταν βάρδια και συμπλήρωνε το ατομικό έντυπο του καθενός που πήγαινε να εμβολιαστεί, απέτρεπε τους ασθενείς να κάνουν το εμβόλιο λέγοντάς τους απίθανα πράγματα όπως:

«Και που ξέρετε ότι το εμβόλιο που θα κάνετε ειναι της Pfizer. Ποιος σας το διαβεβαιώνει;» «Ξέρετε ότι το εμβόλιο αυτό προκαλεί μυοκαρδίτιδα και ότι κινδυνεύετε;» «Κάνοντας το εμβόλιο κανείς δεν σας εξασφαλίζει... Πρέπει να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση» Γιατί ήρθατε να το κάνετε; Μην ακούτε αυτά που λένε...».

Οι άνθρωποι άκουγαν σοκαρισμένοι τη γιατρό να τους αποτρέπει και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι κάποιοι έφυγαν τρομαγμένοι χωρίς να κάνουν το εμβόλιο, ενώ κάποιοι άλλοι αγχώθηκαν τόσο που επικοινωνούσαν με τους γιατρούς τους ή τους συγγενείς τους.

Όπως κατήγγειλε στο LamiaReport συγγενής 80χρονης Λαμιώτισσας, η συγκεκριμένη γιατρός φόβισε υπερβολικά μια ηλικιωμένη η οποία μάλιστα είχε και πίεση και κάλεσε ασθενοφόρο. Τελικά η εγγονή της που την συνόδευε υπέγραψε και πήρε τη γιαγιά της στο σπίτι χωρίς να μπει στο ασθενοφόρο για το νοσοκομείο.

Στο Κέντρο Εμβολιασμού προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση με το προσωπικό του ΚΥ να έχει βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση μη μπορώντας να αιτιολογήσει τη στάση της γιατρού, ενώ οι άνθρωποι που είχαν πάει να εμβολιαστούν και οι συνοδοί τους δεν πίστευαν αυτό που ζούσαν.

Τελικά τα πράγματα ηρέμησαν και οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν και πάλι όταν έφτασε στο Κέντρο ο γιατρός και Διευθυντής του ΚΥ Λαμίας Ηλίας Καραγεώργος, ο οποίος απομάκρυνε τη γιατρό και καθησύχασε τον κόσμο.

Ο Διευθυντής του ΚΥ Λαμίας, επιβεβαίωσε το γεγονός και δήλωσε ότι θα γίνει άμεσα ΕΔΕ και ότι θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το νόμο, ώστε να μην επαναληφθούν τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες δεν ειναι η πρώτη φορά που δημιουργείται θέμα με τη συγκεκριμένη γιατρό, αφού το ρεπορτάζ λέει ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν κάποια περιστατικά όχι όμως αυτής της έκτασης και με τέτοια ένταση.

Στο Πειθαρχικό

Άμεση ήταν η αντίδραση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, ο οποίος έδωσε εντολή στον Δ/ντη του ΚΥ Λαμίας να θέσει την γιατρό εκτός εμβολιαστικής διαδικασίας και την παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΥΠΕ. «τέτοιες ενέργειες κρίνονται, κατάπτυστες , επικίνδυνες , προκαλώντας φόβο στους πολίτες , οι οποίοι συμμετέχουν ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας μαζικά στους εμβολιασμούς, κατανοώντας πλήρως ότι είναι το μόνο ασφαλές όπλο στον πόλεμο κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, οδηγώντας όλους μας προς την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ....», είπε ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ στο LamiaReport.

