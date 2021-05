Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca - Βραζιλία: Αναστoλή χορήγησης σε εγκύους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό εξέταση τα αίτια θανάτου γυναίκας, που είχε λάβει το εμβόλιο της AstraZeneca και πέθανε εξαιτίας θρόμβωσης.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας αποφάσισε χθες Τρίτη να αναστείλει τον εμβολιασμό των εγκύων με το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της COVID-19, μετά τον θάνατο γυναίκας στην 23η εβδομάδα της κύησης στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η αναστολή αυτή θα παραμείνει σε ισχύ ωσότου εξιχνιαστούν τα αίτια του θανάτου της γυναίκας, που είχε λάβει το εμβόλιο της AstraZeneca και πέθανε εξαιτίας θρόμβωσης, διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας, ο Μαρσέλου Κεϊρόγκα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δεν είναι καθαρό ότι ο εμβολιασμός προκάλεσε τη θρόμβωση. Βρισκόμαστε στην ανάλυση των λεπτομερειών της όλης υπόθεσης για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα, για να διευκρινίσουμε τι συνέβη», είπε από την πλευρά του ο Δρ. Ζόρζε Καλίλ, ανοσολόγος, σύμβουλος του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού, επίσης παρών στη συνέντευξη Τύπου.

Όλες οι έγκυες που έχουν λάβει ήδη την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca θα πρέπει να αναβάλουν τη δεύτερη ωσότου υπάρξουν νεότερες οδηγίες από το υπουργείο, διευκρίνισε από την πλευρά της η συντονίστρια του εθνικού προγράμματος, η Φρανσιέλε Φρανσινάτου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας, 22.295 έγκυες έχουν εμβολιαστεί στη Βραζιλία, το 67% εξ αυτών με το προϊόν που ανέπτυξαν η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η αναστολή ανακοινώθηκε ενώ η αξιοποίηση του εμβολίου της AstraZeneca έχει ήδη περιοριστεί σε πολλές χώρες της ΕΕ, εξαιτίας των εξαιρετικά σπάνιων περιπτώσεων θρομβώσεων, που γενικά δεν αποδίδονται άμεσα στον εμβολιασμό, αλλά πάντως έχουν προκαλέσει δυσπιστία στο ευρύ κοινό.

Το βράδυ της Δευτέρας ο ρυθμιστικός φορέας της Βραζιλίας, ο ANVISA, συνέστησε «την άμεση αναστολή» της χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca στις έγκυες. Εξήγησε ότι η χορήγησή του σε γυναίκες που κυοφορούν δεν συμπεριλαμβάνεται στις ενδείξεις του προϊόντος που έχει συντάξει η φαρμακευτική. Δεν αναφέρθηκε στον θάνατο της γυναίκας.

Η γραμματεία Υγείας του δήμου στο Ρίο ντε Ζανέιρο από την πλευρά της ανακοίνωσε την αναστολή του εμβολιασμού εγκύων με το προϊόν της AstraZeneca «προληπτικά», ωσότου «ολοκληρωθεί» η έρευνα του υπουργείου Υγείας.

Η ίδια η εταιρεία σημείωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν έχει κάνει κλινική δοκιμή του εμβολίου της σε έγκυες, όμως μελέτες που έγιναν σε ζώα δεν έδωσαν «καμία ένδειξη» αρνητικών επιπτώσεων «στην κύηση ή στην ανάπτυξη του εμβρύου».

Το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ένα από τα τρία που αξιοποιούνται στη Βραζιλία το τρέχον διάστημα, με τα άλλα δύο να είναι το CoronaVac της κινεζικής φαρμακευτικής βιομηχανίας Sinovac και αυτό των Pfizer/BioNTech. Το προϊόν της AstraZeneca έχει χορηγηθεί στο 26% των εμβολιασμών.

Η εκστρατεία ανοσοποίησης στο γιγαντιαίο κράτος των 212 εκατομμυρίων κατοίκων, που άρχισε αργά, στα μέσα Ιανουαρίου, συνεχίζεται με ακόμη βραδύ ρυθμό στη χώρα όπου πάνω από 425.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της COVID-19.

Μέχρι εδώ κάπου 32 εκατ. Βραζιλιάνοι έχουν λάβει την πρώτη δόση (το 15% του πληθυσμού) και 15 εκατ. και τη δεύτερη (το 7%).

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης: Τι μου είπε ο αστυνομικός που είδε πρώτος το μωρό

Νάουσα: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Ισραήλ: Επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου για αποκλιμάκωση της βίας